【開心速遞】安仔皮膚白滑更勝島大女神　跟金城安學護膚7大要點【有片】

▲ 皮膚白滑金城安被誤認女人，跟安仔護膚七大重點！

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》演「廢青安」金城安的周嘉洛出名皮膚滑溜，在昨晚（12月22日）播出的《愛．回家之開心速遞》，講安仔女友Bonnie（林凱恩飾）的皮膚竟被男友比下去，安仔為女友著想，分享多個護膚心得，簡單得來亦非常有效！

《開心速遞》中的金城安被逼男扮女裝成「子珊」，日前的一集他反串後更被有錢仔力追。

在現實中的周嘉洛亦因為皮膚白滑，經常被邀請為各大護膚品牌宣傳，其社交網站亦放滿不少護膚品相關的帖文。

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▲ 金城安被大讚膚況良好。（劇集截圖）

在昨晚播出的《開心速遞》，講安仔美貌不但贏島大女神Candy（葉蒨文飾），安仔與女友Bonnie接受皮膚狀態測試後，發現他的皮膚年齡只得16歲，比女友年輕接近一半，令Bonnie倍感壓力，想要急起直追。

原來被視為「廢青安」的安仔除愛打機外，還對護膚非常之有心得，他在劇中分享多個簡易的護膚要點，確實非常有效用。

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1. 經常敷面膜

在家吃飯時，安仔被熊若水（呂慧儀飾）投訴，指他經常偷取其貴價面膜使用，安仔亦強調面膜要常敷，才能加強護膚、保養的作用。

2. 洗米水洗面

安仔會特地要求外公熊樹根（劉丹飾）把每日做飯的洗米水留起，讓他作洗臉水使用，並表示會有保濕以及美白的功效。

據指因為生米含有抗氧化成分，能夠預防肌膚老化，同時又有滋潤肌膚的效果，洗米水則含有蛋白質、維生素等，可以分解臉上的油脂、淡化色素等，其PH值亦非常貼近皮膚的酸鹼度，是最便宜的護膚法寶！

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▲ 安仔把握電飯煲稍縱即逝的蒸氣。（劇集截圖）

3. 蒸氣攻臉

飯煲剛煲好飯時，安仔馬上打開它並把臉湊近，讓飯煲內的蒸氣湧出，打在臉上，他表示：「熱蒸氣攻上來，毛孔擴張，底下的髒東西浮出表面，接著再做磨沙，皮膚好到不得了！」

其實蒸臉除了能夠讓毛孔擴張，方便進行深層清潔，同時亦有殺菌消炎、促進血液循環等好處，不少美容院進行護理程序前，亦會以蒸臉機幫客人蒸臉達到以上效果。

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▲ Bonnie羨慕男友的好皮膚。（劇集截圖）

4. 白糖+橄欖油磨砂

除了洗米水和蒸氣蒸面外，還有一款便宜又方便的自製護膚品，就是白砂糖磨沙。

但記得要加入橄欖油，由於砂糖顆粒大，與皮膚硬磨容易像劇中Bonnie一樣有反效果。加入橄欖油作調和以及滋潤的作用，隨時在家都可自製低成本磨砂療程。

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5. 依照季節護膚

香港的一年四季雖然未至於非常明顯，但濕度與氣溫還是有些許差別。

安仔提到現時12月是一年最凍、最乾燥的月份，皮膚容易乾燥過敏，需要特別呵護，他又分享到自己的季節護膚要點：「護膚跟季節有很大關係，不同季節有不同護理重點，夏天天氣炎熱又潮濕，重點要抑制油脂分泌，而冬天天氣乾燥，就要重點保濕！」

6. 經期前後特別護理

雖然安仔是男兒身，但內在在一副女兒心，連女朋友經期前後的護理要點都多作提醒，他提到在經期關不能使用刺激性太強的護膚品。

在經期前後要使用低敏的產品，全因月經會影響女性體內的激素變化和分泌，皮膚狀態相對不穩定，所以要避開進行去角質、磨砂等刺激性高的護膚程序，反而要著重保濕、防曬，改用性質溫和、不含刺激成分的護膚品，幫助調節肌膚狀態以及增強肌膚的防禦力。

▲ 長期帶備補濕噴霧。（劇集截圖）

7. 長期帶備保濕噴霧

安仔無時無刻都隨身帶備保濕噴霧，用來調節肌膚的濕度。都市人長期被困於冷氣房內，容易被冷氣抽乾皮膚水份，定期噴上保濕噴霧有助保持肌膚滋潤。

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