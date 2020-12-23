【出軌丈夫】港媽人工受孕打100針終誕第二胎 產後踢爆老公搵PTGF出軌感崩潰

▲ 港媽在坐月期間，發現老公數年前開始找PTGF（兼職女友）出軌。

幸福美滿的家庭需要二人共同維繫，日前有港媽在討論區「親子王國」上發文，指自己為了生第二胎而多次接受人工受孕，打了超過100針，今年才成功產子。怎料在坐月期間，她卻發現老公數年前開始找PTGF（兼職女友）開房。即使證據確鑿，對方仍死口否認，令她大感崩潰，向網民求助。

電話訊息踢爆老公出軌

港媽發文指出，她在看老公電話時發現自2018年開始，老公已找PTGF開房，更疑似包養對方。對於電話中的證據，丈夫死口不認，辯稱是「同事用佢電話玩」。可是港媽又發現，當PTGF問老公拿WeChat帳號時，他給予自己的帳號，所以「好肯定係佢本人」，然而在對質時老公卻「發爛渣」，指「你唔信我都無計」。

在坐月期間發現老公出軌，港媽大感崩潰，形容自己「好傻好白痴」，指自己這幾年為了和老公生第二胎，不停進行人工受孕，打了超過100針。今年終於成功受孕並順利產子，原以為自此有幸福日子過，在產後半個月卻發現老公出軌。她指自己現時腦中一片空白，「我仲坐緊月，身體仲好虛弱，我真係唔知點算好。」

港媽指老公平日放工準時回家，週末亦會陪小朋友去玩，想不到他竟然會做出如此行為，「佢工作好自由可以周圍走，佢開房嘅時間係佢返緊工嘅時間，即使我原諒佢，佢繼續做我都唔會知，只會更加小心唔俾我發現，或開過另一部手機玩……」

港媽崩潰：好想離開他

踢爆老公出軌後，港媽近來茶飯不思，只能勉強喝下湯水，亦要在陪月員面前裝沒事。她表示自己有經濟能力，「好想離開」，但不希望小朋友從小在單親家庭長大，「或者我會一邊搵第二個男人，搵到先走，既然個賤男咁賤」。

網民都對港媽表示支持，希望她可以捱過這一關，「我哋呢啲素未謀面嘅人聽到都覺得心痛，如果佢愛你點會做得出？」，又說現在最重要的是安心坐月，以免影響身體。有人表示，如果港媽有經濟能力，可以考慮離婚，即使原諒到對方，感情亦難以回到最初，父母感情變差小朋友亦會感覺到。

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責任編輯︰王明芳