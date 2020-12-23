【基層悲歌】聾啞獨居伯伯由沙田去油麻地取免費飯　靠一支筆一張紙連繫：「我想食飯」

▲ 聾啞獨居伯伯想去取免費飯，在紙上寫著：「我想食飯」。

本港社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，吸引大批長者排隊領取飯盒。近日有一名70多歲的聾啞伯伯特地由沙田前往油麻地取免費飯，卻因無法溝通，最後幸好在紙筆，終能了解到伯伯的需求。

社企銀杏館一向推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。日前銀杏館在facebook專頁發文分享，一名70歲的聾啞及獨居伯伯，隻身由沙田去油麻地的銀杏館，打算取免費飯。但銀杏館員工因無法與聾啞伯伯溝通，而不知道伯伯有什麼需要。

▲ 銀杏館員工最後靠紙筆成功與聾啞伯伯溝通。

最後，幸好有一支筆及一張紙，終於成功「連繫」伯伯，伯伯在紙上寫上：「我想食飯……」

銀杏館派飯社工不時遇到基層小故事，都會在專頁上與大眾分享，希望大家多關心基層及長者。早前派發禦寒衣物給有需要人士時，就遇到一名年近80的婆婆衣衫單薄，全身抖震，更表示無法入眠，但又擔心自己領取太多衣物會被誤以為貪心。詳情即睇【長者悲歌】寒冬下社企派飯派禦寒衣物 婆婆全身抖震雙腳紅腫生凍瘡：好凍瞓唔著

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責任編輯：楊宛茜