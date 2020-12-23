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【新冠肺炎】全球最後一片淨土南極洲淪陷 智利考察站爆疫情36人確診

健康 11:56 2020/12/23

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全球最後一片淨土南極洲淪陷，智利考察站爆疫情36人確診。

新冠肺炎疫情蔓延全球，智利政府宣布位於南極洲一個考察站爆發疫情，共計36人受感染，是南極洲首次錄得新冠病毒感染個案，亦令這片在全球七大洲中的惟一淨土告淪陷。

綜合外國媒體報道，智利政府21日發表聲門，指位於南極洲General Bernardo O'Higgins Riquelme考察站，有36人對新冠肺病毒呈陽性反應，確診者中包括26名軍人及10名來自承包商、進行定期維修的工人。

目前36名患者已從考察站撤離，被轉移到智利隔離。聲明表示所有患者接受隔離及持續監測，目前狀況良好，未有出現症狀。當局強調將會無條件保障相關人員的健康。

當局未有公布感染源頭，惟有報道指出一艘海軍船艦曾在11月27日至12月10日訪問考察站，提供物流支援。而船上208名船員中，至少有3人返抵智利後確診。

據世界衛生組織（WHO）數據顯示，截至目前，全球已有7625萬人感染新型冠狀病毒，超過169萬人染疫喪生。

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責任編輯：羅嘉欣

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