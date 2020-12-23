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【拒當主角】小二女兒拒舞台劇獨唱堅持扮樹　媽媽崩潰不願請假到場支持

育兒經 11:58 2020/12/23

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媽媽拒請假看女兒扮樹。

家長都希望子女能在學校有出色的表現，若有演出也擔當重要角色。然而，美國一名媽媽近日卻在社交平台發文埋怨，就讀小二的女兒本來被安排擔任聖誕舞台劇的主要角色，惟女兒竟拒絕，堅持只想扮演一棵樹，令媽媽非常生氣，更表示不想特意請假去觀看女兒當一棵樹。

這名美國媽媽在網上討論區「Reddit」發文，她表示，就讀小二的女兒因為歌聲美妙，被老師選在聖誕舞台劇中飾演「歌唱天使」。

老師說女兒是班上最好的歌手，甚至會有獨唱的部分。

媽媽於是興奮地為女兒準備表演的服飾，不料，近日她卻收到老師通知，指女兒不想擔當現有的角色，反而想扮演一棵樹。媽媽在女兒回家後再三詢問女兒，是否因為害怕而拒絕扮演重要角色，但女兒卻堅稱自己真心想扮演一棵樹。

女兒堅持扮樹

對於女兒的決定，媽媽感到非常失望，她更表示，自己本來打算請假去看女兒演出，但現在卻要重新考慮，甚至威脅女兒如果她不選擇其他角色，自己就不會出席觀看表演，

為甚麼我要請假去看女兒穿著樹裝，站在那裡甚麼都不做？

媽媽拒請假看演出

女兒聽後大受打擊，向爸爸哭訴，爸爸卻撐女兒，認為女兒想扮演樹是沒問題，將來還有其他演出，到時再做其他角色便可。媽媽仍不心息，繼續與老師說服女兒選擇另一個角色，但仍不果。

網民紛紛留言，大部分人都認為媽媽的反應過大，不應因為女兒扮樹而不去看演出。不過，媽媽最後仍決定，如果女兒堅持扮樹，她就不會特意請假去看表演。

誠實地告訴我，如果你們的孩子由歌唱天使，變成一個沒對白、不會動的樹，你們還會坐在台下面，高興地看表演嗎？我打死也不會相信。

同場加映：鼓勵勝過責罵

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責任編輯：王明芳 

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