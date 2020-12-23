【樞機染疫】梵蒂岡2名樞機主教確診　教宗沒戴口罩近日露面曾抱嬰兒

▲ 梵蒂岡2名樞機主教確診染疫，傳其中1人會定期與教宗會面。

梵蒂岡消息人士本周二（22日）表示，有2名樞機主教確診患新冠肺炎，傳其中1人定期與教宗方濟各（Pope Francis）會面。儘管毗鄰的意大利疫情嚴重，教宗因熱愛虔誠信徒而沒戴口罩，外界憂若他染疫，年紀大、有肺部病史的他風險高，較易引發併發症。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

綜合外媒報道，梵蒂岡發言人布魯尼（Konrad Krajewski）表示，57歲波蘭籍樞機克拉耶夫斯基（ Konrad Krajewski）確診患新冠肺炎。他為教宗賑濟所負責人，負責管理教廷慈善事業，而且為幫助無家者，他大部份時間也在梵蒂岡城外的街道度過，有教宗的「羅賓漢」之稱。

克拉耶夫斯基現於羅馬一間醫院接受治療，據指他定期與教宗會面。消息人士指，另一名確診者是78歲意大利樞機主教若瑟·貝爾泰羅（Giuseppe Bertello），他現於梵蒂岡的住所自我隔離。

▲ 本周一（12月21日），教宗方濟各抱著一個嬰兒向梵蒂岡職員致以聖誕祝福，期間並無戴口罩。（法新社）

教宗不願戴口罩 近日露面曾抱嬰兒

目前未知兩名染疫的樞機曾否於周一（21日）參與教宗的聖誕節祝福會面活動。84歲的天主教教宗方濟各以熱愛虔誠信徒聞名，儘管毗鄰的意大利疫情嚴重，他仍沒戴口罩。本周一教宗與梵蒂岡職員見面時，曾抱著一名嬰兒，但當時他和侍從也沒戴口罩。

梵蒂岡衛生服務局長阿爾坎傑利（Andrea Arcangeli）本月初表示，該國將於新年初開始為居民和職員接種疫苗。

【同場加映】漂白水1:99不是用瓶蓋量度 善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣