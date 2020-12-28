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【萬千星輝2020】尹詩沛竟無緣爭最佳女配角獎　《十八年後》「豬肉娣」成滄海遺珠

娛樂 17:59 2020/12/28

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尹詩沛竟無緣提名「最佳女配角」獎項。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》日前公布提名名單，當中「最佳女配角」競爭激烈，有《反黑路人甲》中人氣高企的蔣家大小姐賴慰玲及水姐蔣家旻，也有在《使徒行者3》中彈出的朱倩麥美恩等。

但卻少了在今年中播出的《十八年後的終極告白》內，有出色演出的「豬肉娣」尹詩沛，令不少網民為她大感不值。

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尹詩沛在《香港愛情故事》中演巴渣女上司。（截圖）

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尹詩沛演技漸受賞識

尹詩沛（Nicole）於剛播出大結局的劇集《香港愛情故事》亦有演出，她演陳子朗（羅天宇飾）的上司，角色兇惡巴渣，是個晚晚要員工開OT的惡老闆。雖然佔戲不重，但尹詩沛依然演得入型入格。

Nicole於2010年經TVB的藝訓班出道，演出過不少路人甲角色，如空姐、記者、護士、秘書、妓女或模特兒等，更有大台「御用妓女」的稱號。不過隨著多年來的演技磨練，她的實力終慢慢被賞識。

去年，尹詩沛在大熱劇集《金宵大廈》中飾演舞女芳芳，與莎莎（阮兒飾）的一段Sheshe戀情感動觀眾，憑實力彈出。

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演豬肉娣超好戲

之後，她今年中於劇集《十八年後的終極告白》演Tiger嫂「豬肉娣」趙玉娣獲一致好評。

甫出場在茶樓「講數」的一場戲，已力壓譚俊彥、陳山聰、何遠東、林師傑。之後劇中得悉丈夫（杜大偉飾）死去後的連場喊戲，包括在豬肉檔中抱住木屐，及在停屍間中的痛哭，演繹都非常有層次，感動觀眾。

她亦成功在此劇再彈出，並形容此劇是她演戲生涯中的「期終試」，亦終憑實力得到平日管教嚴厲的爸媽的讚賞，讓她甚為感動。

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網民為尹詩沛抱不平

不過，《十八年後的終極告白》的「豬肉娣」一角卻未有為尹詩沛爭取到《萬千星輝頒獎典禮2020》的「最佳女配角」提名，令網民為她抱不平，認為其演出絕對值得嘉許。

尹詩沛現年30歲，在美國出生，爸爸在內地從事幕後製作。

她曾就讀美國國際學校和香港路德會協同國際學校（高中），於19歲時參加藝員訓練班，畢業後正式成為藝人。

同場加映：《十八年後的終極告白》尹詩沛專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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