【除夕天氣】除夕寒流襲港氣溫急跌至8度　料新界多區清晨氣溫7度打鼓嶺更僅6度

▲ （經濟日報資料圖片）

聖誕節天氣稍為回暖，天文台料聖誕節假期至下周初天色明朗，氣溫介乎16度至21度，惟一股寒潮下周中期襲港，本港除夕當日天氣顯著轉冷，當日早上市區僅錄得8至9度，打鼓嶺更會跌至最低6度，除夕及元旦氣溫介乎8度至13度。

天文台表示一道廣闊雲帶正覆蓋南海北部及廣東沿岸，至今日(23日)上午11時半錄得19.5度，料今日大致多雲，有幾陣雨；明日及後日聖誕節日間和暖，最高氣溫達21、22度，日間部分時間有陽光，至周末初時有一兩陣微雨，氣溫稍涼，介乎16度至21度。

▲ （擷自天文台網頁）

不過，天文台預測一股寒潮將於下周中期抵達廣東，天氣會顯著轉冷，下周三(30日)氣溫顯著下降，晚上天氣寒冷，氣溫跌至最低12度；至除夕(31日)當日更進一步跌至最低8度，根據天文台自動分區天氣預報，除夕當日早上6時，天文台、青衣及黃竹坑將錄得9度，沙田、西貢、將軍澳等市區亦僅7度，惟大埔、上水等新界多區只有7度，打鼓嶺更會跌至最低6度，寒冷氣溫亦將持續至元旦日。

▲ （擷自天文台網頁）

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記者：陳正怡