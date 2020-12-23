創新科技嘉年華 認識本地科研成果兼贏獎品

疫情改變了大家的日常工作與社交模式，同時加速不同行業應用創新科技，為市民帶來更智能的生活。香港科技園公司參與由創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2020」，透過展示科學園內科技公司的創新方案，將帶領一眾參加者踏上創新之旅，探索新常態下的種種機遇，以創科共同為城市創造更美好將來。

創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2020」，將於12月23至31日在線舉行，以「攜手共創．超越所想」為主題，展出多項本地創新發明和科研成果，讓大眾一開眼界。

盡覽智能與科研成果

香港科技園公司在是次嘉年華的主題為「智創生活新常態」，20間科學園園區公司透過虛擬展館，展出多項創新產品及科研成果，涵蓋智能醫療、智能生活及智能學習等範疇，以構建智慧生活；同時橫跨生物醫藥科技、綠色科技、資訊通訊科技、材料與精密工程等多個科技領域。此外，參展的創新產品包括基因測試、情緒管理程式、個人化醫療器械、自潔門柄、室內消毒系統、光傳感系統、流動學習應用程式、內容分享平台等。

▲ 「暖之織」保健暖帶運用智能發熱針織技術，在30秒內升溫至40度，並能透過手機應用程式調節溫度，提升生活質素。

▲ 薇藻綠牆與光觸媒系統可顯著抑制空氣中的細菌和病毒，提升空氣質素。

▲ 運用獨有的3D金屬打印技術，設計及專門定制醫療用人造金屬植入物，並成功用於香港和國際的臨床案例。

▲ 屢獲國際殊榮的自潔門柄透過光觸媒塗層技術，有效分解基材表面上的細菌，病毒，微生物等有害化學物質。



香港科技園公司一直擔當國際創新科技樞紐的角色，希望透過是次嘉年華，展示其對構建充滿活力的創科生態圈的願景，以園區公司研發的技術和產品，讓大眾明白創科與他們息息相關，並提升大眾對香港科技園公司以至創新科技發展的認知程度、興趣及支持。

在這一連9日的網上嘉年華，市民大衆除可免費了解本地發明及研究成果，同時可參與網上講座和網上工作坊，藉此增加對創新科技解決方案的認識，明白創科如何改善生活質素。學生和年輕人則可藉此培養對創新科技方案的興趣，未來可望成為創新者一員，共同打造智慧城市。

為鼓勵大眾踴躍參與嘉年華，香港科技園公司特別舉辦「創新科技嘉年華2020—我最喜愛創新科技有獎遊戲」，贏取「匡智佳味雜錦曲奇」乙盒。立即前往參加遊戲！



創新科技嘉年華2020詳情

日期：12月23日至31日

主辦機構：創新科技署

合作夥伴：香港科技園公司及香港青年協會

網址：https://innocarnival.hk/

*科技園展區位於展覽館1號

（資料由客戶提供）