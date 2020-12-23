【炫富媽媽】辣媽晒超奢華生活炫富　12歲兒子生日收258萬勞斯萊斯做禮物【多圖】

▲ 杜拜一名辣媽經常晒超奢華生活炫富，在兒子生日時更送上258萬的勞斯萊斯。

有錢就是任性！杜拜一名34歲性感辣媽家財萬貫，出手闊綽之餘，還經常炫耀名牌手袋及名貴房車。她在兒子12歲生日時，更購買一架價值25萬英鎊（約258萬港幣）的勞斯萊斯，為了與大家分享喜悅她拍片上載至社交媒體，但卻引來不少網民的罵聲，質疑她在炫富。

綜合外媒報道，34歲女子Gulnora Mukhedinova是著名的高級婚紗設計師及創意總監，也為品牌拓展旗下服務，開設高級美髮店，是一名不折不扣的女強人。除了事業有成吸引網民外，她經常在社交媒體大晒各款名牌房車及名牌手袋，奢華的生活也備受矚目。

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兒子12歲生日送258萬勞斯萊斯

而在今年7月，適逢兒子Rannum 12歲生日，Gulnora在社交媒體大晒一架價值25萬英鎊（約258萬港幣）的勞斯萊斯（Rolls-Royce Wraith），這是兒子的生日禮物。從影片可見，兒子看見房車後驚訝得合不攏嘴，迫不及待地坐上房車，一嘗屬於自己的名貴房車。不過，Rannum今年才12歲，根據杜拜的規定18歲以上才能考駕駛執照，即指Rannum還需等待6年之久。

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網民狠批：愚蠢的炫耀

網民看畢影片後紛紛批評Gulnora炫富，認為家長不應給予孩子物資的生活，「12歲連車都不會開，真的是愚蠢的炫耀」、「我連iPhone都不會送給孩子，更何況車子，太蠢了」及「根本是失敗的教育」。但有粉絲力挺Gulnora的行為，「她替這個家庭努力工作，她可以用喜歡的方式花自己賺的錢。」

懶理網民批評

而Gulnora卻懶理網民的批評，更讓兒子上傳相片，從相片可見，Rannum坐在駕駛位置上雙腳未能觸地，僅能捉著方向盤擺姿勢，一臉滿足。

▲ 12歲的Rannum坐上駕駛位後雙腳未能觸地。（Rannum_h.xx IG）

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責任編輯︰王明芳