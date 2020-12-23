醫管局聖誕期間16間普通科門診提供服務　額外提供900個診症名額　

▲ （經濟日報資料圖片）

聖誕假期將至，醫管局表示因應新冠肺炎疫情及冬季服務高峰期，將於聖誕期間加強普通科門診服務，包括增加900個額外診症名額，另有3間普通科門診亦將於假期期間額外提供服務，換言之假日期間將共有16間普通科門診，予有需要的市民求診。

市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室的等候時間的最新資訊；如市民假期期間有需要領取或遞交新冠病毒樣本收集包，可到 11間普通科門診，或20個港鐵站領取樣本收集包。

發言人亦提醒，因應新冠肺炎疫情反覆，市民應繼續保持警惕，避免參與大型聚會及減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩 、經常洗手及保持社交距離。

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責任編輯：陳正怡