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醫管局聖誕期間16間普通科門診提供服務　額外提供900個診症名額　

社會 12:13 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（經濟日報資料圖片）

聖誕假期將至，醫管局表示因應新冠肺炎疫情及冬季服務高峰期，將於聖誕期間加強普通科門診服務，包括增加900個額外診症名額，另有3間普通科門診亦將於假期期間額外提供服務，換言之假日期間將共有16間普通科門診，予有需要的市民求診。

市民可透過醫管局網頁或「HA Go」手機程式內的「醫管局與你」，參考各公立醫院急症室的等候時間的最新資訊；如市民假期期間有需要領取或遞交新冠病毒樣本收集包，可到 11間普通科門診，或20個港鐵站領取樣本收集包。

發言人亦提醒，因應新冠肺炎疫情反覆，市民應繼續保持警惕，避免參與大型聚會及減少聚餐，注意個人及環境衞生，遵守防疫措施包括佩戴口罩 、經常洗手及保持社交距離。

聖誕期間大吃大喝，TOPick診症室由註冊營養介紹4大護心食物，教你5分鐘製作低脂高纖早餐 ，即看：

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

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責任編輯：陳正怡

疫情 公立醫院 新冠肺炎疫情

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