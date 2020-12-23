男生涉藏55厘米長伸縮棍認罪候判　官指具殺傷力

▲ 涉案男生今（23日）於西九龍裁判法院承認管有攻擊性武器罪。（資料圖片）

今年5月有人在旺角新世紀廣場內示威集會，警方到場驅散，4名15至18歲男學生涉藏有鐳射筆及噴漆等物品被捕，被控管有物品意圖摧毀財產及管有攻擊性武器等罪。當中18歲涉案男生涉攜有伸縮棍，今（23日）於西九龍裁判法院承認管有攻擊性武器罪。案情指被告管有的伸縮棍最長可伸展至55厘米，裁判官認為物品具殺傷力，還押至2021年1月7日判刑，期間索取一系列報告。

涉案被告為17歲男生、16歲男生、張宇恒（18歲）及15歲男生，均報稱學生。

張今承認1項管有攻擊性武器罪。案情指，2020年5月10日約下午3時，有200人在旺角新世紀廣場內聚集，期間有人叫口號，及至4時17分，有人將商場1樓的閉路電視鏡頭拉了下來，警方於4時20分進入商場，期間有100人聚集在商場3樓及4樓，並向警方防線投擲膠樽，人群其後散去及逃向不同樓層，警方其後展開掃蕩，及後於3樓拘捕張，及在張身上搜出1枝伸縮棍，該伸縮棍最長可伸展至55厘米。

辯方求情時指，被告現就讀中六，由15歲起已經參加學校的紅十字會，並持續參加醫管局的急救活動，被告立志將來從事醫護工作，案發當日是打算到現場幫助受傷人士，並無意使用涉案物品傷人。辯方又指，案情顯示警方在4時20分進入商場後遭群眾掟膠樽，惟被告在4時19分已被便衣探員留意，沒有證據顯示被告曾作出任何激進行為。

裁判官將判刑押後到2021年1月7日，期間索取社會服務令、勞教中心、教導所及更生中心報告。裁判官指涉案物品具有傷殺力，被告須還柙候判。

另外，其餘被告則申請案件押後，以進一步索取控方文件，及向律政司商討以其他方式處理案件，3人續准保釋至2021年2月17日再訊。

17歲被告被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2020年5月10日在旺角新世紀廣場內，管有1罐噴漆及1個載有易燃有機溶劑的樽；16歲被告被控1項沒有按牌照規定而管有無線電器具罪，控罪指他於同日同地攜有1部無線電通訊器。

15歲被告則被控在公眾地方管有攻擊性武器、管有物品意圖摧毀財產、無牌管有無線電器具罪、管有適合作非法用途的工具共4罪，控罪指他於同日同地攜有1枝鐳射筆、1罐噴漆、1部對講機及100條索帶。

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記者：王仁昌