【育兒心得】布藝媽媽授女針黹承傳手藝　製特色刺繡學做巿集小店主

▲ 布藝媽媽Phoenix教導3名女兒學習針線手藝，並將創作拿到兒童巿集銷售，學做小店主。

小朋友作品是否一定是小兒科？3位小學生每年都會開一次手作店，售賣她們的小物，孩子們是在媽媽指導下每年舉辦一次市集，並在當中日漸成長。指導她們創作的Phoenix是字母布藝設計師，自己也有創業，她解釋教小朋友擺市集，挑戰很多，但絕對值得付出，並建立到幼兒的目標感和時間管理，明白珍惜的道理。

手作人黃太（Phoenix）育有3名女兒，分別是9歲、7歲及8個月大，她在3年前為大女Maya和她的畫班同學Ellie，策動第一次的兒童市集，她謂當年兩位小朋友只有6歲，因為擺市集經驗很開心，之後年年都很期待，故兩位媽媽亦樂此不疲，每年都會籌劃一次，讓小朋友走出書本，體會創業者的種種。

▲ 兩位黃太堅持了4年，不辭勞苦為小朋友想策劃市集。右起︰9歲Maya、7歲Charis、Phoenix（右三）及8歲Ellie（左）

針綫培養母女情

Phoenix是在二女出生後，由任職近10年的廣告公司回歸家庭，以便照顧兩名女兒。她謂有一次偶然親手整了份禮物送給一位剛滿100日的小朋友，媽咪收到後好開心，令她產生為小朋友弄手作的念頭，後來發展訂製立體字母布藝的網上生意，把字母結合用家的故事和個性，投放到不同的日用品上，同時積極把這布藝興趣推廣到媽媽界。

▲ 大女Maya每天放棄看電視及玩Lego的時間，抱着細妹好努力工作。(受訪者提供)

她回想Maya自細已很有興趣分擔她的工作。「她每次見到我整的作品，都會覺得好靚，有時還要求我整同樣的公仔給她，見到她的讚賞，我都覺得好開心，亦感受到兩母女感情不斷提升。」她強調布藝可以訓練小朋友專注力，增強小肌肉能力及自信，對美感的培養亦都有很大幫助。「其實創業也令我重拾縫紉技巧，細個時每逢衫穿咗個窿，褸甩咗粒鈕，都是媽咪幫我補，之前覺得理所當然，但當媽媽後先發現媽咪很偉大，連針綫都溢出她的愛。」

今年她細女出世，現在她每日都會照顧3個小朋友，並抽時間經營事業，對她也是很大挑戰。「但無論多忙，在她們面前工作，都是一個重要的信息，告訴女兒︰爸爸媽媽為着自己的理想而努力，為興趣而工作，亦因為有勇氣而得到客戶的信任，將來她們都可以。」

▲ 7歲Charis的雪人構圖獨特。(受訪者提供)

▲ 去年Maya和Ellie在商場擺檔，努力嘗試面對各種問題。(受訪者提供)

市集體會理財和堅持

談到搞兒童市集的念頭，她謂作為手作人，一直也很想證明藝術有出路。「剛好3年前大女同學的媽媽也是喜歡手作，大家的女兒年紀相若，可以一起交流，於是決定合作搞兒童市集，小朋友把店名名為哇哇店，希望人們看到她們的意念，會開心到嘩一聲。」

她回想第一次孩子初試啼聲是在尖沙咀碼頭擺地攤，兩位小朋友尚年幼，需要由最簡單意念出發，決定用回小朋友的興趣變成商品。「我們要求每人要畫40幅畫。市集不是兒戲，要有一定貨品數量才叫市集。她們是小朋友，畫作簡單，我們兩個媽咪之後便要悉心美化，以提升其可觀性和實用度，結果出售成績不錯，並有不少人來詢問。」Maya和Ellie由最初好細聲叫賣，到今天已變得很主動，她笑謂籌備過程雖然辛苦，但感到付出值得。「我自己是搞不來，幸好有同路人拍住上，才可以每一年舉辦一次。家姐每一年都很期待哇哇店開鑼，目標感也愈來愈強。」

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二女今年加入成小店主

每二年市集也是4人同行，難度更高，地點是愉景灣戶外場地。「好記得那天下大雨，我們拖住大筴搭長途車入市集點，她們明白到賺錢不容易，那次發現到家姐開始珍惜金錢。因市集後我會扣除成本，讓她們享受成果，以營利買心頭好，第一次已發現家姐很小心，寧選擇買特價貨。而每一次我們都很認真，當一盤生意去做，會一起構思今年賣甚麼產品，研究要用多少時間學習，並商量定價，營銷方法等等。」而妹妹Charis去年也在耳濡目染下，開始嘗試參與，繪畫小鳥主題文具夾。「她們的設計也開始多元化了，有頸鏈、玻璃磁石。」

今年3位小店主在疫情下籌備，努力學習色彩獨特的俄羅斯刺繡品，在布架上製作的俄羅斯刺繡製法簡單，但都需要一定耐性。Phoenix謂會要求她們先構思主題，並要在布架上畫草稿。「我對產品有一定要求，若某些設計不適合便叫她們再諗及重畫。布架有不同大細及形狀，最細的一種雖然只是9cm（直徑），但都需要思考用色和鋪排圖案，並要看書參考別人的設計再改良，我感到也是另一種體會。而細妹製作的雪人和小鹿刺繡亦獲得很多親友讚賞！」

▲ 今年小店主為市集學習新穎的俄羅斯刺繡，努力了多月終於每人成功達標、各創作40件作品。(受訪者提供)

她笑謂欣賞兩個女曾因趕製貨品，每天放棄看電視及玩LEGO的時間，「好努力不停拮不停拮，一齊如箭在弦，準備好當日與好友一同叫賣。我們原本在商場開售，無奈疫情限聚，市集宣布取消。她們失望到不得之了，喊了兩天……我也只好急謀對策，把作品以網上形式推廣，她們立刻錄製Video作宣傳，大家一同研究物流、付款方法等等，當中兩個女也學習到很多。」

Phoneix 笑謂自從在家創業，與女兒有了更多交流，她更希望女兒如自己童年一樣，往後有多些空間玩藝術。

想一睹小朋友創作支持一下她們，可到Instagram或臉書（E's Great ART shop）查詢。

記者：胡麗珊