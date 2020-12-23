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【自力更生】雙手殘缺大叔擺檔DIY黏土公仔　熱心市民開專頁助推廣延續愛【多圖】

親子 13:58 2020/12/23

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港有名雙手殘缺的叔叔在街頭擺攤自製的黏土公仔，有熱心市民為他開了facebook專頁，介紹他的作品。

殘障人士自力更生不容易，近日天氣寒冷，有位雙手殘缺的叔叔在街頭擺攤自製的黏土公仔。其實在全港多區都不時見到他的蹤影，有位熱心市民多次遇見他，日前更決定義務幫叔叔開設facebook專頁，更新他的動向，希望更多人看到他的作品。

張叔叔到訪全港街頭。（圖︰受訪者提供）

用沒手指前掌雙手捏黏土

Facebook專頁「張叔叔的黏土公仔」由Ida於上周六（19日）開設，專頁上載了張叔叔的DIY作品。Ida接受TOPick訪問表示在荃灣多次遇見一位叔叔在街頭擺檔黏土公仔，看見他雙手殘缺，左右手都沒有前掌及完整手指。他只有右手有一截姆指，並主要用手的骨骼凹凸位及利用工具輔助慢慢去捏黏土公仔。

Ida先後購買了多個公仔，包括玫瑰花、狗仔等造型的公仔，並開始跟他聊天，據知叔叔有一位女兒搬出去，現時跟妻子同住，而他需定時覆診。

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用心製作公仔

Ida發現張叔叔很用心製作作品，作品精緻又可愛，款式多樣，有小女孩喜歡的公主，又有小熊、兔仔、狗狗等動物，亦有卡通公仔，臨近聖誕節更DIY了應節的聖誕老人。她將公仔放上網絡分享，獲得很多網民大讚及查詢。由於張叔叔沒有固定的擺攤時間，會到北角、荃灣、元朗、上水、大埔等多區，Ida徵求得張叔叔的同意，決定義務開設facebook專頁，發佈他的動向，好讓有興趣的市民找他。

我向張叔叔展示facebook圖片，告知他有很多人讚他的作品，雖然隔著口罩，都感覺到他笑得很開心。他想別人欣賞他的作品，我試過買食物請他吃，他每次都拒絕。

節日限定的聖誕老人公仔。（圖︰受訪者提供）

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熱心市民支持張叔叔

Ida亦在專頁分享一些窩心事，看到沿途有女途人給了月曆予叔叔，又見有途人捐錢入箱，亦有小朋友喜歡黏土公仔。

有個印度藉嘅小妹妹，大概4、5歲幫叔叔買咗個公仔。我發覺香港人其實都好有人情味，好關心長者，希望呢份愛可以延續落去！

也有BB造型的黏土公仔。（圖︰受訪者提供）

張叔叔擺攤時附有一個「愛心箱」，Ida表示原來張叔叔有次行開上廁所時，回來發現財物、箱子及工具都被偷，現時的箱子是重新添置，他有感不幸但仍要向前堅強生活。

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Ida很欣賞張叔叔的努力及作品，希望他保重身體，知道很多人關心他。她會持續在專頁展示張叔叔作品、公佈動向外，更已為張叔叔免費印製了2000張卡片，希望更多人認識及支持他，喜歡其作品。

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記者︰顏紫燕

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