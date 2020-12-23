【家庭悲劇】關上門窗使用燃氣熱水爐　母與3孩洗澡後全一氧化碳中毒身亡

▲ 使用燃氣熱水爐時沒做好通風，母親與3個孩子洗澡後全部一氧化碳中毒身亡。

在通風不良的環境下使用燃氣熱水爐，有機會因一氧化碳中毒。內地有一家四口因使用燃氣熱水爐時通風不暢，導致洗澡後一氧化碳中毒暈倒，搶救無效身亡。當中年紀最小的孩子才剛滿2歲。

據內媒報道，事發於12月19日晚上近12點，周先生工作回家發現妻子和兒女都倒下。周先生表示，一回家就見到妻子倒臥在廁所內，7歲大兒子倒臥在客廳，小女兒和小兒子倒臥在房間。經搶救，4人全部一氧化碳中毒不治身亡。

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周先生指當晚9點多回過家一次，當時一家人都很正常。9點半時，妻子和3個孩子都洗完澡，妻子在廁所洗衣服。而洗澡及洗衣服時，一直是使用熱水，家裏門窗全關。

出事後，他查看煤氣罐閥門是關著的。有業內人員估計，有機會是因長時間使用熱水爐，造成一氧化碳中毒。假如熱水爐沒有管道排走一氧化碳，將室內燃燒產生的廢氣排放到室外，那麼一氧化碳就會堆積在室內，造成中毒。

衞生署：可於數分鐘內失去知覺及死亡

根據本港衞生署的資料，一氧化碳是一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如汽油、木材和天然氣）而產生的副產品。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。

一氧化碳中毒的嚴重程度取決於不同因素，例如曝露時間的長短和吸入一氧化碳的濃度。

低濃度一氧化碳中毒：可能出現包括頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀。

高濃度一氧化碳中毒：可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損等症狀，甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣