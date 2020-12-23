【濁水漂流】李麗珍復出之作入圍國際影展　吳鎮宇讚揚為有使命感作品

▲ 吳鎮宇在《濁水漂流》演露宿者。

改編自真人真事的電影《濁水漂流》，由影帝吳鎮宇、謝君豪、久休復出的雙料影后李麗珍、蔡思韵、朱栢康等演出，陣容強勁，於昨日公佈的2021年鹿特丹國際影展片單中 ，該片更成為入圍「大銀幕」競賽單元（Big Screen Competition）的唯一港產片。

《濁水漂流》是李駿碩導演於mm2新晉導演計劃贏得大獎後所開拍的電影，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。

而昨日前亦首度公開電影片段，飾演露宿者輝哥的吳鎮宇，對着被高樓大廈包圍的香港作出控訴。

作為歐洲其中一個具規模的影展，對於電影能夠入圍該影展的重要競賽單元，導演李駿碩表示收到消息時十分興奮，很榮幸今年可以入選其中！

李駿碩續說這是一部與香港一起歷經兩年跌宕後完成的電影，感謝團隊的努力，希望來年可以儘快放映給香港觀眾。

▲ 謝君豪及吳鎮宇有份參演電影。

至於男主角吳鎮宇亦都特別恭喜《濁水漂流》入選影展，他說：「一部有使命感的電影，一部真人真事改編電影，一部真正的香港電影！恭喜！」。

作為李麗珍復出後的首部電影，對她來說具非凡意義，「《濁水漂流》是我復出的第一套電影，今次跟新導演合作是一個好好的經驗，我是拍港產片出身，希望香港製作的電影可傳承地方色彩！聽到這個消息當然振奮！」。

而今次亦是蔡思韵參與的第二套作品，她得知消息都非常開心。

至於朱栢康亦希望大家可以繼續撐香港電影：「來到2020年年尾，終於可以聽到好消息，是台前幕後一齊努力的成果，希望大家在這個如此艱難的情況下， 保持身體健康及幽默感， 懇請大家繼續支持香港電影！」