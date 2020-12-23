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【變種病毒】南非現變種新冠病毒傳播速度快　單日逾萬人確診或致更多年輕人受感染

健康 13:35 2020/12/23

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南非現變種新冠病毒傳播速度快，或致更多年輕人受感染。

新冠肺炎疫情持續，繼英國出現新變種病毒「501Y」後，南非近日亦證實，發現另一個變種新冠病毒株「501.V2」，傳播速度快，單日逾萬人確診，或致更多年輕人受感染。

綜合外媒報道，南非衛生部部長Zweli Mkhize上周五（18日）宣布，有科學家發現另一種新變種冠狀病毒株「501.V2」，涉及當地大部分新症。他又稱：「臨床醫生一直提供臨床流行病學情況轉變的軼事證據，當地臨床流行病學狀況正發生轉變，顯示越來越多年輕患者受感染。

他續指，「有關證據已被整理，因此，堅決認為目前我們正經歷的第二波疫情，是由這種新變種的病毒株推動。」

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報道指出，該病毒與英國出現的新變異病毒株「501Y」不同。當地科學家正研究目前的疫苗，對501.V2是否有效，其中英國牛津大學及阿斯利康藥廠(AstraZeneca)聯合研發的疫苗，正在南非測試。

南非是非洲受新冠疫情影響最嚴重的國家，截至23日，全國累計感染確診人數超過94萬，造成2.5萬人染疫亡，其中19日單日就新增10939人確診，為自8月以來新高。

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責任編輯：羅嘉欣

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