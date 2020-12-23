【聖誕大禮】莫文蔚英國返港過佳節　宣布Boxing Day舉行免費網上騷

▲ 聖誕佳節帶給歌迷兩大禮物，莫文蔚籌備演唱會DVD+線上直播演唱會。

自疫情以來一直在英國的莫文蔚（Karen），近日已回到香港，精心準備要帶給歌迷DVD之外，還準備了另一份聖誕禮物，Karen宣佈將於12月26日晚上舉行網上直播演唱會，期盼在疫情肆虐下，可以帶給歌迷溫暖，一同展望新的一年到來。

Karen的《莫文蔚看看世界巡迴演唱會》巡演歷時13個月，跑遍亞洲、澳洲、歐洲、美洲各大城市公演總計27場演出，由Karen親自監督，精雕細琢每一個環節的演唱會DVD終於在12月23日正式推出。

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在DVD當中特別收錄和莫文蔚合作無間的重量級製作人李宗盛大哥擔任嘉賓的經典畫面，兩人合唱李宗盛為Karen打造的《寂寞的戀人啊》，十分值得珍藏。

▲ （大會發相）

因為疫情，今年一直在英國的Karen日前回到香港，為歌迷準備另一份聖誕大禮，宣佈將舉辦直播演唱會，結束隔離的她也正式公布12月26日晚上8點在Instagram 與抖音直播開唱《看看莫文蔚聖誕獻禮直播音樂會》，預告將演唱多首經典代表作，並以Live Band形式完整呈現給敲碗已久的粉絲，消息一公布，粉絲開心驚呼：「真是最棒的聖誕禮物！」

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▲ （大會發相）

《看看世界巡迴演唱會》是一場不在莫文蔚原本計畫中的演唱會，是她在結束「莫后年代」巡演後，首次放下工作、放下舞台，與老公環遊世界讓自己放鬆看看世界，對於世界有了不同的體悟，更進而促成了「看看世界巡迴演唱會」的誕生。

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為了完整傳達出旅行所孕育的每一個概念，她首次親自擔任演唱會總監，並邀請音樂大師荒井十一擔任音樂總監，共同營造出一場有歌、有故事、有視覺、有情感傳遞，更有華麗時尚美學的音樂世界。

▲ （大會發相）

在巡迴演唱會中邀請到伍佰、張杰、李榮浩、任賢齊、李宗盛、王梓軒、費玉清等天王級嘉賓共襄盛舉，而在DVD中則是特別收錄了Karen與重量級製作人李宗盛大哥在上海場合唱的「寂寞的戀人啊」。

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李宗盛大哥為Karen打造過多首膾炙人口的代表作，而《寂寞的戀人啊》是2000年李宗盛為莫文蔚填詞的經典歌曲，因為兩人多年的好交情，讓從不輕易擔任嘉賓的李宗盛現身合唱，兩位歌壇重量級人物，用彼此獨有的金曲美聲相互輝映，似是在對話的詮釋方式，彷彿能穿透每個聆聽者的心，勾起心中某段刻苦銘心的回憶。

▲ （大會發相）

自疫情以來一直在英國的莫文蔚，近日已回到香港，精心準備要帶給歌迷DVD之外的另外一個耶誕禮物，在英國期間Karen除了享受和老公相處的時光，仍持續監督DVD的製作進度，也透過社群網站與拍攝「莫莫地在家」VLOG持續與歌迷互動連結，分享她喜歡的音樂、日常生活與美食，最新曝光的VLOG是為紀念貝多芬誕辰250周年，Karen自彈自唱《C♯小調第14號鋼琴奏鳴曲》，一展天后深厚的古典音樂底韻。

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