【新冠肺炎】許樹昌：新冠疫苗會有百萬分之1機率現嚴重過敏　政府將要求市民接種後監察15分鐘

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，疫情至今持續已近一年，政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（23日）在一個網上講座透露，由於接種疫苗會有100萬分之1機率出現嚴重過敏反應，故當首批新冠疫苗抵港時，政府會要求市民接種後，在現場逗留約15分鐘接受監察，又指若市民過去對食物或藥物無嚴重過敏，可安心接種。

許樹昌指，首批新冠肺炎疫苗會於下月抵港，其中一隻輝端疫苗經測試後證實保護率達95%，不過他指「已有研究指接種疫苗會有百萬分之1機會出現嚴重過敏反應」，故當局會要求市民接種後，在現場逗留約15分鐘接受監察方可離開，亦會準備好腎上腺素，萬一出現嚴重過敏反應，例如突然出紅斑或呼吸困難，可即時逆轉副作用，若市民過去對食物或藥物無嚴重過敏史，可放心接種。

許樹昌亦表示，美國疾控中心呼籲孕婦都要接種新冠疫苗，否則或會增加早產機會，強調疫苗並非使用活病毒製造，不會對胎兒有影響。

至於兒童接種方面，他解釋，由於兒童不屬於高危組別，即使感染病情都較徵狀亦較輕微，本港暫無出現任何小童死亡個案，暫時毋須急於接種，故所有研發的疫苗都先以成人為主，「現時才開始研發小童疫苗，約明年年中會有進一步消息」。

被問到英國發現的變種新型冠狀病毒N501Y，他稱，暫時未明顯見到，英國發現的變種新型冠狀病毒N501Y滲入本港社區。他解釋，由於近日節日臨近，英國當地有很多人群聚集，疫情發展會受影響，因此現時解釋病毒變種的原因仍太早；又指變種病毒的基因只有少部分改變病毒表面的S蛋白主要結構無轉變，故現時研發了的新冠疫苗，功效不受影響，籲市民毋須擔心。

提到本港第四波疫情，許樹昌指，市民由第三波疫情始現抗疫疲勞，加上不少私人企業未有正視當局提出應在家工作的建議，致現時街上仍出現人群聚集，增加堵截第四波疫情傳播鏈難度。他又提到，病毒經跳舞群組滲入社區深層，增加社區爆發情況，呼籲市民在聖誕節和新年期間不要舉辦大型聚會，以減感染風險。

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記者：洪芷晴