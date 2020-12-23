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【全民造星III】Mischa預告決賽唱廣東歌　Kimman受彭秀慧賜教把表演當請客【有片】

娛樂 15:30 2020/12/23

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Kimman和Mischa都是《全民造星III》10強中實力唱將。（沈佩珊 攝）

ViuTV皇牌節目《全民造星III》決賽將於周六（12月26日）晚上8時30分在九展舉行。《全民造星III》10強中實力唱將黃劍文（Kimman）和葉巧琳（Mischa）分享自己參加《全民造星III》後的改變。

Mischa形容自己以前只會站著唱歌，現在開始會享受舞台：「在Pre-round時我仍然很驚，後來發現很多方面我可以嘗試，例如演戲、跳舞，甚至乎歌劇元素也可以在舞台上呈現，不是只有唱歌。」

【全民造星III】影后毛舜筠+「家瑜」鄧麗欣當決賽評判　MIRROR+《造星II》吳啟洋任表演嘉賓

Mischa決賽將唱廣東歌。（沈佩珊 攝）

去到10強，Mischa已經沒有比賽的心態：「只想做好表演給大家，最緊要享受，只有從容才能做到好表演。」

Mischa預告決賽表演：「今次決賽其中一首廣東話歌會唱自己的故事，因為很多時唱英文歌，很少唱廣東話，希望和觀眾連繫多一點。另一個項目是挑戰自己，我覺得自己是做到的。」

【全民造星III】欣宜做評判獲網民激讚　Joyce心心眼表情豐富：姐姐好鍾意

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視舞台為家

Kimman坦言參加《全民造星3》後改變很多：「以前我彈結他，很多時觀眾都看到我自彈自唱，靜態為主。在《全民造星3》嘗試了很多不同的東西，例如跳舞是我從前一定不會表演的，對我來說是新挑戰。」

。（沈佩珊 攝）

近幾年喜歡上音樂劇的Kimman，慶幸在《全民造星3》比賽可以嘗試：「做完是很開心的，從來沒試過一個心態是希望衝出去表演，以前在台上表演是緊張，所以這個轉變對我來說是一個很大的突破。」

Kimman曾向彭秀慧請教怎樣解決緊張，彭秀慧表示：「綵排時看清楚舞台，當成是自己的家，去感受和愛它。把表演當成請客，是一種分享。」

陳葦璇、Alina決賽前專訪：上一頁

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

記者：鄭嘉瑤

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