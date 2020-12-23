涉警署外放天拿水紙碎嚇警察　會計師認刑恐囚8周

▲ （經濟日報資料圖片）

57歲會計師疑涉於元朗警署外將天拿水淋向報紙碎及自己身上，聲稱為威嚇警察「唔好對啲學生咁惡」。涉案會計師早前承認交替控罪刑事恐嚇罪，押後至今於（23日）區域法院判刑。法官指被告當時受社會事件困擾，威嚇是為了「希望警員手下留情」，亦沒有帶備打火機，但法庭認為被告不應用任何手段令執勤警員受壓，判監8星期。

被告劉少華（57歲）原被控企圖縱火及作為交替控罪的刑事恐嚇罪，被告承認交替控罪，控罪指他於2019年8月15日在元朗警署外，威脅駐守元朗警署警員會使他們受人身傷害，使駐守警員受驚。

辯方今指背景報告正面，望法庭考慮輕判。法官葉佐文判刑時指，被告為一名專業會計師，不時要往返內地工作，他與妻子從內地收養了一個棄嬰，3人家庭生活完滿。惟被告受去年社會事件困擾，案發當晚亦與妻子爭執，眼見學生為社會付出許多，認為自己無能為力，故打算威嚇警員，「希望警員手下留情」。

被告於案發前數小時才計劃犯案行為，當時只有天拿水，沒有帶備火機，亦不打算傷害警員，更故意選擇於警署經常上鎖、棄用多年的鐵閘犯案。但法官強調，法庭決不允許市民以威嚇手段宣示觀點，並認為被告不應用任何手段令執勤警員受壓，故判監8星期。

案情指，被告案發當日在元朗警署鐵閘外，被警員發現及截停搜查，當時被告身上有天拿水味，而被告背包上及背包內的短褲亦有天拿水味。警方另發現有天拿水味的報紙碎，以及在附近草叢發現1個散發天拿水味的膠樽及2個打火機。

警誡下，被告表示「我淋啲天拿水係想嚇下啲警察，等啲警察唔好對啲學生咁惡」，被告承認將報紙碎放在鐵閘外，但表示沒有意圖點火，並否認草叢內發現的2個打火機屬於自己。

案件早前再訊時，被告承認交替控罪，惟控方不接納承罪，並欲就企圖縱火罪展開審訊。法官反駁做法不符合機制，指如果能滿足控罪基礎，法庭須接納認罪及毋須考慮另一控罪。控方後來提議申請將企圖縱火罪存入法庭檔案，再度遭法官質疑，控方最終撤銷企圖縱火罪。

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂