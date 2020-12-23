【獨臂女孩】天生缺左臂熟手包餃子　10歲獨臂女孩以笑容應對歧視

▲ 女孩雖有殘疾仍努力過活，她認為要對得起自己的生命。

樂觀的態度能戰勝身體殘缺。西藏一名10歲女童熊婉晴，天生缺失左臂，但她不但沒有自怨自艾，更認為自己與常人無異，堅強地克服困難，學習各種生活自理、發奮向學，她更希望將來成為醫生，造福別人。

據中國媒體報道，10歲的熊婉晴出生時患有先天性左前臂缺失，媽媽王蕾坦言，當年產檢各項指標都正常，沒想到孩子竟有肢體殘疾，更有一段時間不敢看女兒的前臂。

她曾因擔心女兒長大被嘲笑，焦慮得想過帶女兒開世界。慶幸，朋友和家人給予媽媽很大的支持和幫助，最終她沒再鑽牛角尖，收拾心情悉心照顧女兒長大，而且不希望女兒認為自己特別可憐，需要別人過分的關懷，因此一直以正常孩子來對待晴晴。

▲ 晴晴樂觀面對身體殘疾。（影片截圖）

樂觀不自卑

而晴晴亦天生樂觀積極，從沒因自己殘疾而自卑，慢慢學習穿衣、吃飯等自理，後來更能協助父母處理家中瑣事，並照顧6歲的妹妹，為她換衣服、綁頭髮。晴晴表示，剛入學時，曾被同學指指點點，但她也不理會，自顧努力學習，學業成績優異，也獲過不少獎項，漸漸獲得同學認同。

管不了別人的嘴，但可以強大自己的內心。

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包餃子爆紅

近日，晴晴獨手包餃子的影片更在網絡走紅，只見她用左臂托住餃子皮，加手用匙羹放餡，然後把兩邊皮對摺，大拇指和食指捏幾下，就完成一個漂亮的餃子。

可能會比普通有左手的人要難一點，不過我會努力去學，正常人會的我都會。

媽媽笑言，影片本來是拍給晴晴的嫲嫲看，沒想到會引起這麼多人關注。她表示，自己是山東人，因此經常在家包餃子，女兒看得多就學會了。

晴晴也表示，看到不少網民留言說心疼她、可憐她，但她覺得自己不可憐，過得很幸福。她又指，自己的夢想是當一名醫生，希望給更多人帶來平安。她亦強調，每一天都要開開心心地過，要對得起自己的生命，把笑點放低一點。

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責任編輯：王明芳