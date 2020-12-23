【新冠疫苗】德國BioNTech稱6周內調整疫苗抵禦變種病毒　創辦人：未來10年病毒與我們共存

▲ 德國醫藥公司BioNTech稱6周內可調整疫苗，抵禦變種的新冠病毒。

全球新冠肺炎疫情持續，英國近日更出現變種新型冠狀病毒株「VUI202012/01」，傳播力比之前高70%，正急速擴散。與美國輝瑞共同研發新冠疫苗的德國醫藥公司BioNTech近日表示，可於6周內調整疫苗，以抵禦變種的新冠病毒。BioNTech稱，將於今年底前為歐盟提供1250萬劑疫苗。

綜合外媒報道，BioNTech創辦人兼行政總裁沙欣（Ugur Sahin）本周二（22日）表示，目前未知其疫苗能否針對變種病毒提供保護，不過變種病毒株的蛋白質與現時流行的病毒株蛋白質有99%相同，故此在科學角度，BioNTech對其研發疫苗有信心。

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沙欣續指，目前需進行實驗證實效果，需時約2周。若有必要，BioNTech能於6週內調整其疫苗針對變種病毒。他稱：「原則上，信使技術的優點在於，我們可以直接開始設計，完全模擬這種新的變種疫苗，我們可於6周內從技術上提供新疫苗。」

BioNTech創辦人：未來10年病毒與我們共存

當被問及生活何時能恢復正常，沙欣警告，直到夏天結束，疫苗才對感染人數產生一定影響。他表示：

我們需要為『正常』下一個新定義。病毒將在未來10年內與我們共存。

目前由輝瑞公司（Pfizer）開發的BioNTech疫苗已在超過45個國家獲授權使用，其中包括英國和美國。

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責任編輯：羅嘉欣