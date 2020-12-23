  • 20°C
香港時間 : 20201223日 (週三) 15:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】德國BioNTech稱6周內調整疫苗抵禦變種病毒　創辦人：未來10年病毒與我們共存

健康 13:43 2020/12/23

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

德國醫藥公司BioNTech稱6周內可調整疫苗，抵禦變種的新冠病毒。

全球新冠肺炎疫情持續，英國近日更出現變種新型冠狀病毒株「VUI202012/01」，傳播力比之前高70%，正急速擴散。與美國輝瑞共同研發新冠疫苗的德國醫藥公司BioNTech近日表示，可於6周內調整疫苗，以抵禦變種的新冠病毒。BioNTech稱，將於今年底前為歐盟提供1250萬劑疫苗。

綜合外媒報道，BioNTech創辦人兼行政總裁沙欣（Ugur Sahin）本周二（22日）表示，目前未知其疫苗能否針對變種病毒提供保護，不過變種病毒株的蛋白質與現時流行的病毒株蛋白質有99%相同，故此在科學角度，BioNTech對其研發疫苗有信心。

【同場加映】新冠病毒在不同物料的存活時間、有效對抗新冠病毒的清潔用品

    點擊圖片放大
    +6
    +5

沙欣續指，目前需進行實驗證實效果，需時約2周。若有必要，BioNTech能於6週內調整其疫苗針對變種病毒。他稱：「原則上，信使技術的優點在於，我們可以直接開始設計，完全模擬這種新的變種疫苗，我們可於6周內從技術上提供新疫苗。」

BioNTech創辦人：未來10年病毒與我們共存

當被問及生活何時能恢復正常，沙欣警告，直到夏天結束，疫苗才對感染人數產生一定影響。他表示：

我們需要為『正常』下一個新定義。病毒將在未來10年內與我們共存。

目前由輝瑞公司（Pfizer）開發的BioNTech疫苗已在超過45個國家獲授權使用，其中包括英國和美國。

【同場加映】漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康！立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【新冠肺炎】英美研究：變種病毒繁殖更快傳播力強9倍　可跨2周潛伏期從歐洲傳播到美國
13:23 2020/07/05
【新冠肺炎】英美研究：變種病毒繁殖更快傳播力強9倍　可跨2周潛伏期從歐洲傳播到美國
【變種病毒】居英台夫婦在家工作一年無與外人接觸　長戴口罩狂用消毒紙巾做足防疫措施仍染疫
10:59 2020/12/22
【變種病毒】居英台夫婦在家工作一年無與外人接觸　長戴口罩狂用消毒紙巾做足防疫措施仍染疫
【變種病毒】變種新冠病毒傳染力高70%　英國政府專家：兒童或更易感染【醫生教兒童防疫7招】
12:09 2020/12/22
【變種病毒】變種新冠病毒傳染力高70%　英國政府專家：兒童或更易感染【醫生教兒童防疫7招】
健康問題 病菌及病毒 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
13:12 2020/12/22
【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
12:44 2020/12/22
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
12:09 2020/12/21
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議