【狠心父母】夫婦高調尋19年前棄子 嫌是聾啞人拒相認：是別人的孩子

▲ 一對夫婦高調尋找19年前被他們棄養的兒子，卻在得知他是聾啞人之後，拒絕承認DNA鑑定結果。

一對內地夫婦，早前向內地媒體求助，高調尋找19年前被他們棄養的兒子。夫婦很快就收到親生兒子在河南濟源的消息，經DNA鑑定結果顯示，現居玉陽村的韓全新確為兩人的親生兒子。不過，二人得知韓全新為聾啞人之後，拒絕承認DNA鑑定結果，尋親事件不了了之。

夫婦高調尋子

根據內地媒體報導，今年10月，劉義功高調在報章尋親，

親愛的寶貝，你在濟源的哪個地方？19年了，爸爸每天都在想念你，從來沒有把你剛出生的面孔從腦海裏抹去……

他希望傳媒幫助尋找夫婦倆當年在河南濟源遺棄的兒子，「生要見人，死要見屍。」

劉義功指，在19年前，當時22歲的他和19歲的時紅蓮在濟源的煤礦打工時誕下一名男嬰。孩子出生7天後患上感冒，及後惡化成肺炎而轉到醫院治療。醫生告訴他，孩子生存的希望不大，二人決定棄養他。

此後數年，劉義功夫婦在上海事業有成，育有一兒一女，但他表示，兩人每隔一年半載都會專程來到濟源，尋找兒子的蹤影。為增加找到兒子的成功率，劉義功和妻子到上海警局求助，抽取血液提取DNA，並將信息輸入了公安部刑偵局。

消息傳開之後，養父韓平軍收到許多朋友傳來的訊息，他決定主動聯繫劉義功，說明韓全新的情況。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

養父自學手語和兒子溝通

據韓平軍指，自己在19年前收養棄嬰之後，一直當他是親生孩子。為了給孩子創造良好的家庭環境，19年來，韓平軍夫婦刻意隱瞞了孩子的身世。

兒子韓全新漸漸長大，由於聽力殘疾，成為聾啞人。韓平軍為此自學手語，並帶韓全新到醫院做了人工耳蝸手術。從小到大，他們也從不捨得打孩子，「怕給他留下陰影」。韓平軍還為兒子在市區購買了三房兩廳的單位。

在與劉義功聯繫後不久，韓平軍接到濟源警方的通知，並按照要求採集了帶有兒子唾液的煙頭，進行了DNA鑑定。12月9日，警方的鑑定意見通知書指出，劉義功、時紅蓮是韓全新的生父母。

生父母拒認DNA報告

不過，兩個多月來，劉義功遲遲沒有現身濟源，還拒認警方做出的親子鑑定報告，稱「一個煙頭能證明甚麼？」。

對此，韓平軍感到氣憤：「高調尋子，事後又態度消極，究竟是找人還是找事？」他指夫婦二人高調尋親徹底打亂一家的生活，他亦懷疑劉義功是因為兒子是聾啞人而選擇放棄認子。

劉義功及後通過報章表態，指「孩子是好是壞，我們都不會領到身邊」，又指可以「讓孩子過來上海玩幾天」。韓平軍立即拒絕：「我不會讓孩子去的！雙方當面說清楚，然後簽訂書面協議，以後各過各的，今生互不打擾。」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳