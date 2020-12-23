【空少創業】疫下停工空少日做18小時圓創業夢　售自家製夢幻唯美風手作產品

▲ 80後空少Henry在逆境中創立自家夢幻唯美風手工製品品牌Henwriting。

疫情下，航空業大震盪，不少空中服務員另尋出路求變。80後空少Henry在逆境中創立自家夢幻唯美風手工製品品牌Henwriting，以一手亮麗的西洋書法字攻陷少女心。聖誕節Last Minute想買禮物，不妨留意。

雖然Henry在10月國泰大解僱中得以倖存，但2月至今斷斷續續停飛，開工日子寥寥可數，收入固然受影響。但塞翁失馬，焉知非福？得來的餘閒時光，卻讓他得以將手作興趣轉化為事業，至今生意持續穩步上揚，算是逆巿中一個小小的奇皅。

「我自己是抱持隨遇而安的心態，覺得天無絕人之路。香港人經歷了那麼多難關都能夠撐下去，不會因為一場疫症而變得一無所有的。只要你態度正面有鬥志，基本上沒有事情可以難到你。」Henry說。

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乾花字母燈製作需時5天

在Henry一眾手作製品中，最受歡迎的必要數乾花字母燈。適逢聖誕節，不少人買回家掛在聖誕樹上作為裝飾，增添節日氣氛，送給朋友作專屬的禮物又盡顯心思，難怪單在12月內，Henry已陸續收到超過46張訂單。

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乾花字母燈可說是Henry的心機之作，製作過程繁複，從處理原材料開始到完成需時約5天。乾花需要先分開一枝枝修剪，然後準備混合樹脂膠，比例要拿捏準確，否則結不成膠甚至做出來太脆弱，混合好後就要等待消泡，然後放四份之一份量入模具，鋪上金箔、乾花等，等待約5小時自然凝固，然後重複鋪設第二、三、四層，最後風乾24小時後便可脫模，再打磨修飾。Henry更會在燈箱上以自家書法燙印客人名字，放入自己裝飾設計的禮盒中，便大功告成。

雲石水晶款Tea Set架

另一攻陷少女心之物，必定是同樣唯美的Tea Set架。現時因應疫情不少酒店推精緻下午茶外賣，若果家中有一套精緻的Tea Set架，也可當作自己在酒店般享受美食。這套Tea Set架同樣也是心機之作，很多人以為是玻璃或陶瓷，想不到其實也是膠製品。

「做這套Tea Set也有很大的滿足感，因為每次做都不知道成果是怎樣，始終是透過液體流動而製成，試過好多次都失敗。我做的雲石、水晶款式，只要做出來不像膠，就已經好有成功感！」三層Tea Set架售價為498元。

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除了特定產品，Henry亦接受度身訂造的訂單，例如早前他有位朋友的20歲貓貓過世，因而想Henry幫忙製作小小墓碑。他用樹脂膠，混入沙、灰色色精和金箔，做出石碑的感覺。也有客人向他訂購能量金字塔，加入晶石、鐵絲、銀器等，諸如此類的新嘗試，Henry亦當作是對自己的挑戰。

▲ （受訪者提供）

以往他亦有與品牌合作舉辦西洋書法班，惟因應疫情取消；而書法類產品有婚禮帖、名牌等。

雖然航班停飛無工開，但Henry的生活卻比從前忙碌充實。現在他每天早上9時起身，直踩至凌晨3時，只睡6小時，投入全副精神、時間、體力，他笑言自己「早已與世界脫節，連Netflix也不看」。

回想起最初無工開的日子，他曾頹廢地每天追看Netflix過日晨，後來因自己對西洋書法和手作的興趣，在持續不斷的探索下，終於慢慢發展成自己的事業。現時他會在不同的巿集擺檔，有興趣人士不妨留意！

FA X'mas Market

地點：尖沙咀廣東道80號Cantonyama

日期：12月24-25日 12pm - 8pm

記者：陸明敏