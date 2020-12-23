【喪子之痛】2歲男童腦死亡盡捐器官救4孩　母再聽愛兒「心跳聲」淚崩︰感覺他回來了

▲ 一名2歲男童腦死亡，父母忍痛捐贈他的器官，媽媽再次聽到兒子的「心跳聲」非常感動。

孩子不幸離世，有父母願意捐出孩子的器官，把生命延續下去。内地一名2歲男童因意外導致腦死亡，其父母忍痛捐贈兒子的全身器官，救活了4名兒童。其中一名2歲半女童獲捐心臟，她的心跳聲錄音裝置在熊公仔中，令離世男童的媽媽再次聽到兒子的心跳聲，痛哭表示感覺兒子回來了。

據《北京衛視》影片報道，2019年9月11日北京市通杭州區的一間民房意外倒塌，1歲8個月大的男童滿玉昂在廢墟中被救出，當時已沒有呼吸及心跳，幸運地經過醫護人員30分鐘緊急搶救後，他終於恢復心跳。

▲ 媽媽見小玉昂最後一面。（影片截圖）

無私捐器官拯救4孩

可是小玉昂一直處於昏迷狀態，縱使40歲的媽媽白春愛不斷在他耳邊呼喚，他已無法回應。白春愛在39歲生下小玉昂，她說兒子特別乖巧聽話，知道爸媽要上班，平日就乖乖待在鄰居家。小玉昂還有一個讀大學的姊姊，活潑可愛的他是一家人的開心果。不過，他們等不到奇蹟出現，白春愛跟躺在病床的兒子說︰

玉昂，你就這麼不要我們了嗎？你就這麼走了嗎？

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小玉昂的44歲爸爸滿春志在同一場意外中受傷，他在兒子離開人世前再摸摸他的小手，他流淚說「不看了，讓我出去」，只因他不忍心看著兒子步入死亡。小玉昂確診腦死亡，經過20多天的掙扎，滿春志和白春愛決定盡捐兒子的器官，包括心臟、肝臟、兩個腎臟及兩個眼角膜，不想別的家庭再承受失去子女的痛苦，最終拯救了4個孩子。只是白春愛有一個心願︰

我想聽聽我孩子的心跳……

▲ 白春愛抱著熊公仔，聽到兒子的心跳聲感動落淚。（影片截圖）

熊公仔裝置心跳聲錄音

2歲8個月大的女童小詩語患有爆發性心肌炎，唯有心臟移植才能續命，她獲小玉昂捐出心臟。小詩語的33歲媽媽劉麗花，得悉小玉昂的父母想再聽一次兒子的心跳，也答應在女兒順利出院後達成對方的心願。小詩語在手術後3周出院，醫護人員把她的心跳聲錄下來，作為給小玉昂家人的「生命禮物」，他們將錄音裝置在一個啡色的熊公仔內。

白春愛抱著熊公仔、聽到兒子的心跳聲感動落淚，沒想到兒子的心臟在另一個孩子身上跳得非常有勁。

抱著那個小熊的時候，我就感覺抱住了孩子，感覺他回來了……

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讓另一個孩子延續生命

雖然滿春志心痛失去了自己的孩子，但也為能救活另一個孩子感到高興。小詩語的父母希望能跟他們見面，白春愛急不及待想見面︰

我想抱抱那孩子，想聽聽她的心跳聲。

▲ 小詩語的生命因小玉昂得以延續下去。（影片截圖）

雙方見面都哭起來，劉麗花跪謝滿氏夫婦，「非常感謝你們，如果沒有你們，秦詩語真不能活到現在。」白春愛說只要小詩語沒事就好，滿春志則表示「把孩子照顧好就行，也給我們一個寄託」，小詩語的生命因著小玉昂得以延續下去。

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責任編輯︰王明芳