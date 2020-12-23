警方拘捕5名非華裔男子　涉嫌於超市盜竊大米

警方拘捕5名非華裔男子，年齡介乎22至59歲，分別涉嫌店鋪盜竊和處理贓物，全部正被扣留調查。

警方表示，本月共接獲6宗有關東區及油尖區區內店鋪盜竊的報案，東區警區刑事部根據線報及經深入調查後，昨晚（22日）於東區一帶進行埋伏行動，期間發現2名非華裔男子在區內一間超級市場盜取12包大米後離開，並到深水埗區一間雜貨店將贓物放售。

警方遂拘捕該2名男子及雜貨店負責人；另於油麻地區拘捕2名懷疑與案有關的雜貨店負責人，5名被捕男子年齡介乎22歲至59歲，涉嫌盜竊及處理贓物。



調查顯示，其中2名35歲及28歲的被捕男子涉嫌於超級市場盜竊大米，再於上述3間位於深水埗區及油麻地區的雜貨店出售贓物。另外3名分別為22歲、51歲及59歲的被捕男子則為相關雜貨店的負責人，涉嫌處理贓物，上述7宗案件共涉及37包大米，總值約4000元。

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責任編輯：郭詩詩