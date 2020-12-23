【廚具新登場】惠而浦4S mini蒸焗爐迎合小家庭　三層煮食+無需加水連續蒸煮3小時【附價錢詳情】

▲ 惠而浦新推4S mini蒸焗爐！（圖片由惠而浦提供）

惠而浦4S蒸焗爐系列推出特別為小家庭設計的25公升「4S mini蒸焗爐」（型號：CS1250），體積雖小，但容量夠大，蒸焗炆燉烤一機過，帶來方便的煮食體驗！

4S蒸焗爐系列備有兩款尺寸

自2016年推出「4S蒸焗爐」，其獨特的4S設計：Space, Steam, Separate, Special，配合32公升特大爐腔及1.1公升水箱。而為照顧到小家庭的需要，今年推出「4S mini蒸焗爐」，機身雖小，但25公升搭配特闊爐腔，能容納三層煮食，為大家介紹「4S mini蒸焗爐」的特色。

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創新前排風+內置風扇設計

4Smini蒸焗爐體積雖細、容量特大，而且創新採用前排風設計，大大減少預留通風空間。

3小時100°C連續蒸氣

特設近年大熱的低溫慢煮模式，有效鎖住食物水分低溫處理肉類、海鮮或蔬菜等食材。同時內置1.1公升特大容量水箱，無需加水即可100°C連續蒸煮達3小時，亦毋須看顧爐火。

低溫慢煮模式

此機設有低溫慢煮模式，有效鎖住食物水分，增加肉的嫩度，同時保存食物的鮮味及營養。只需把食物放進真空袋密封，輕輕一按模式，並調校至50ºC至90ºC低溫處理肉類、海鮮或蔬菜等食材，輕易烹調出專業級菜餚。

獨立調控上下火

即使同時烹調三層不同種類的食物，透過特定模式，都無須擔心味道混合。上火適合燒烤及加強表面金黃效果；下火可加熱食物底部；亦可就不同食材同時使用，省時卻保留原汁原味。

全功能蒸焗

蒸焗烹調在烤焗過程中加入強力蒸氣，有效鎖住食物肉汁，輕鬆做出外脆內軟的效果。

加強熱風對流

加強熱風對流是上下火再加發熱線與風扇在背部運作的模式，將所產生的熱力均勻輸送到爐腔每一角落。火力均勻適中，令食物色澤金黃，口感外脆內嫩，適合烤焗肉類及各式甜品。

特別功能

此外，此機具備多款特別功能，除了內置發酵功能、乾果模式和低溫解凍功能外，還設有高溫消毒模式、2個自動清潔模式、烘乾爐腔及除垢模式等。

惠而浦4S mini蒸焗爐（型號：CS1250）詳情

建議零售價：HKD$4,200

配件：不銹鋼焗盤 (2個)、燒烤架 (1個)、隔熱手套 (1隻)、清潔海綿 (1個)

功能選項：9個煮食模式、10個特別模式、2個清潔模式

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責任編緝：張懿慧