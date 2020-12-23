【校長專欄】疫情中的不平凡聖誕禮物　福小校長：令孩子明白變幻原是永恆

▲ 家長可透過討論，讓孩子明白「變幻原是永恆」的道理。

網上聖誕聯歡會，隨着大家在電腦屏幕前此起彼落地說「Merry Christmas, see you next year!（聖誕快樂，明年見）」，2020最後一個上課天正式落幕。回想這一年，學校旅行、課外活動、運動會、學界比賽、早會、課堂活動、小組討論、甚至小息，全都消失了！誰也沒有想過，「天天在家」、「取消考試」這些妙想天開的願望，竟有一天成真！

不曉得大家今年的「Christmas」可以有多「Merry」呢？打算怎樣渡過呢？爸爸媽媽也正在煩惱吧？有沒有想過，正因為2020年的不平凡，反而可渡過一個最有意義的聖誕？

我們可以和小朋友一起想想，盤點一下，跟往年相比，除了上述的學習生活悄悄地消失了之外，我們的生活還有甚麼不一樣？哪些是損失亦無大礙，哪些是一去不復返呢？在平凡的日子中，我們生活都太豐足，要學習「珍惜」這一課，總是隔靴搔癢，也像紙上談兵；相信這一場疫情，都給予大家比較真實的感受吧。家長們可把與孩子的對話，以繪畫、照片或文字記錄下來，輯錄成家人的一本回憶集，應可以成為孩子童年中最有意義的一份聖誕禮物。

很多人此刻都期昐快些重返未有疫情時的日子，好讓大家過回正常生活。或許，這個聖誕也是一個好時機跟孩子談一下。疫情下，我們的生活方式有何改變﹖在疫情過後，有那些改變會成為了人們的新習慣？有哪些改變會隨疫情結束後，令人淡忘，人們便會立即「故態復萌」？

繼而再討論一下，疫情後，大家真的可以回到過去嗎？透過這些討論，可以讓孩子明白「變幻原是永恆」的道理，也可調節一下自己及孩子的心態，好好準備迎接這個不一樣的未來世界，並時刻準備面對各項轉變和挑戰。