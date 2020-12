【校長專欄】疫情中的不平凡聖誕禮物　福小校長：令孩子明白變幻原是永恆

▲ 家長可透過討論,讓孩子明白「變幻原是永恆」的道理。

網上聖誕聯歡會,隨着大家在電腦屏幕前此起彼落地說「Merry Christmas, see you next year!(聖誕快樂,明年見)」,2020最後一個上課天正式落幕。回想這一年,學校旅行、課外活動、運動會、學界比賽、早會、課堂活動、小組討論、甚至小息,全都消失了!誰也沒有想過,「天天在家」、「取消考試」這些妙想天開的願望,竟有一天成真!

不曉得大家今年的「Christmas」可以有多「Merry」呢?打算怎樣渡過呢?爸爸媽媽也正在煩惱吧?有沒有想過,正因為2020年的不平凡,反而可渡過一個最有意義的聖誕?

我們可以和小朋友一起想想,盤點一下,跟往年相比,除了上述的學習生活悄悄地消失了之外,我們的生活還有甚麼不一樣?哪些是損失亦無大礙,哪些是一去不復返呢?在平凡的日子中,我們生活都太豐足,要學習「珍惜」這一課,總是隔靴搔癢,也像紙上談兵;相信這一場疫情,都給予大家比較真實的感受吧。家長們可把與孩子的對話,以繪畫、照片或文字記錄下來,輯錄成家人的一本回憶集,應可以成為孩子童年中最有意義的一份聖誕禮物。

很多人此刻都期昐快些重返未有疫情時的日子,好讓大家過回正常生活。或許,這個聖誕也是一個好時機跟孩子談一下。疫情下,我們的生活方式有何改變﹖在疫情過後,有那些改變會成為了人們的新習慣?有哪些改變會隨疫情結束後,令人淡忘,人們便會立即「故態復萌」?

繼而再討論一下,疫情後,大家真的可以回到過去嗎?透過這些討論,可以讓孩子明白「變幻原是永恆」的道理,也可調節一下自己及孩子的心態,好好準備迎接這個不一樣的未來世界,並時刻準備面對各項轉變和挑戰。