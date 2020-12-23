【戰疫英雄】美醫療機構為醫護人員　發放「英雄獎金」、延長有薪假

▲ 為了在疫情下支援一眾前線醫護，美國非營利組織凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）將向超過19萬名打工仔支付「英雄獎金」（hero’s bonus）。（Kaiser Permanente官方Twitter圖片）

新冠肺炎疫情持續衝擊環球經濟，加上臨近年尾，不少打工仔都關心公司今年仍會否派花紅、獎金等。其中為了紓解一眾前線醫護、打工仔面對較高感染風險的壓力，並且表揚他們在全球大流行期間的付出，有美國非營利組織凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）更與8.5萬名工會會員達成協議，將向超過19萬名打工仔支付「英雄獎金」（hero’s bonus）。

綜合外媒報道，該英雄獎金將會在明年的3月下旬或4月初發放，而金額因員工類別、地點而異，獎金平均約佔打工仔的年度總收入3%。

該機構的人力資源高級副總裁Arlene Peasnall表示，有賴一眾醫護打工仔的專業精神、無私奉獻及迅速採取應變的能力，集體應對這場前所未有的大流行。同時亦意識到現時是對打工仔而言是充滿挑戰的時期，所以亦有提供大量的兒童保育補助金，以及為不幸確診新冠肺炎、需要自我隔離的打工仔，提供最多兩星期的有薪假，支援前線團隊。

是次除了發放一次性的英雄獎金，該機構還同意將該兩星期有薪假福利延長至明年3月31日；並繼續提供育兒補助金，直到明年4月3日。

現時每星期在該機構旗下包括夏威夷州、加州、俄勒岡州等、華盛頓州等地的工作場所 ，工作32小時或以上的員工便有資格獲取每星期200美元（約1550港元）的補助金，幫助支付14歲以下的兒童，或是有殘疾、受撫養兒童的育兒費用。

責任編輯：張寶燕