【新冠肺炎】41歲男警員初步確診　駐守西區分區軍裝巡邏小隊12月11日最後上班

▲ （經濟日報資料圖片）

警方指，一名41歲男警員初步確診，駐守西區分區軍裝巡邏小隊，其家人於12月10日感不適，自行往醫院求醫，經測試後於12月11日確診；該名男警被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心進行隔離，及後於檢疫中心進行初步測試，昨晚(22日)初步確診。

發言人稱，該名警員於過去14日沒有外遊記錄，最後一日上班日為12月11日，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。警方高度關注事件，於等候衞生署進一步評估及建議前，與有關警員或有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測，同時會派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方。

警方已提醒同事，注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響；警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡