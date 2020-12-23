【最暖冬至】74歲清潔工伯伯晝夜辛勤工作 跟家人失散20年冬至與妹妹重逢

▲ 74歲清潔工羅伯，今年冬至跟失散20年的妹妹重逢。

今年冬至天氣寒冷，但嚴寒下也有一絲暖意。「基督教關懷無家者協會」近日分享，一名74歲清潔工伯伯，年輕時經歷生意失敗、婚姻破裂，與家人失去聯絡20年，現要供養兒子。前路看似困難重重，但伯伯依然努力工作生活，更在最近透過Facebook與妹妹重逢，冬至與親人團聚，倍感意義。

以下為「基督教關懷無家者協會」Facebook授權轉載原文：

年屆70的羅伯，隻身從來內地回港，在街頭徘徊了好幾天，最後來了求助。社工見面時知道他還有兒子在內地要供養，理智上表達過這不是容易的任務。羅伯二話不說，第二日已找到一份清潔工，每天也由下晝工作至夜晚。4年後的今天，走過街頭，我們仍經常碰到推着垃圾車的他。70多歲，常想與孩子和社工聯絡得上，還學會了臉書微訊的溝通方法...沒有刻意談論過去，能夠應付每一天，已是恩典。

誰知道，社工突然收到來自新加坡臉書的留言，原來她是羅伯失散了20年的妹妹。我們好奇妹妹何來突然的直覺如此尋親，原來源自她這段時間的一個祈禱：動盪的香港、失控的疫情，心裏想念記這位生死未卜的大哥。

妹妹回想他們兄妹關係一直都好好：羅伯的少年期自己由廣州來到香港工作，妹妹就出外留學。妹妹18歲第一次搭飛機，就是羅伯這位哥哥跟她到桂林遊玩。後來各有家室，羅伯經常中港往返，幾翻遷移，就與移民到新加坡的家人失聯了。

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我們安排了一個視像見面，親人20年無見的景象好難描述：妹妹一直還以為跟哥哥有芥蒂而不再聯絡；當知道了哥哥原來經歷了內地生意倒閉、婚姻關係的破裂，百般滋味湧在眼前；羅伯深知道一切全歸咎自己，不能夠怪任何人，也甚少向人道出當中的辛酸委屈。

一段關係，看似是靜止的、甚至終止；但卻從來沒有停止。重逢的意義，就是不管過去發生什麼，人們都想在那裡再出發。不一樣的冬至，發現生命還有可轉的度向，已是幸福。

#巴不得相擁 #能見面已是福氣 #開ac用真名呀 #感恩羅伯已到禧房良心業主單位共住

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責任編輯：陳昊淋