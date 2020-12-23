【周星馳于文鳳案】于文鳳追討周星馳逾7000萬元　法官裁定于文鳳敗訴

▲ 于文鳳追討周星馳逾7000萬元，法官裁定于文鳳敗訴。

影星周星馳遭前女友于文鳳追逾7,000萬，案件早前於高等法院審結，法官今(23日)頒下書面判詞，裁定于敗訴，兼須支付訟費。于一方指與周星馳維持13年情期間，一直協助他投資物業及基金，于指周承諾就其推薦投資成功獲利可獲分成10%，當中涉及投得天比高地皮項目等。周一方承認曾向于提及送出10%投資物業成功分成，但純屬情侶間表達心意，並坦言送錢給女友作禮物及獎勵。

周星馳代表律師蕭一峰表示，感謝各大傳媒和朋友連日來的關心和報導。周星馳於這個案件作為被告人，由始至終都是一個被動的角色，現希望這件事從此畫上句號。

▲ 周星馳代表律師蕭一峰（左）今到庭領取判詞。（林育慧攝）

原告于文鳳；答辯人周星馳。本案涉及投資包括天比高12號獨立屋、3個比華利山獨立屋及5個停車位，以及投資基金所獲利潤。

周星馳及于文鳳早前均就案件出庭作供，首次公開承認於97年開展這段低調戀情，直至2010年3月結束13年情。于曾供稱自97年與周發展成情侶關係後，一直協助周解決問題，包括處理海外及本地物業事宜等，並於2002年4月簽訂書面顧問協議，每月獲酬金2萬元。

于指於2004年4月前曾與周討論投資分紅一事，但當時沒有提及百分比。及至同年12月聖誕節前，于指當時兄長問及她與周的關係，于向兄長表示周不相信婚姻，並向兄長表示替周工作獲分紅。于指因兄長的提問，觸發她向周提出投資獲分10%利潤之想法。

于指與周透過電話傾談，周表示擬送她一輛單車作為聖誕禮物。于則要求分她投資利潤10%，于指周當時回應「OK」。于否認獲周送贈現金，自言不是要求現金的女友。

至於案中爭議的天比高項目，于供稱沒有她，周不能獲得天比高這個項目。于指是她向周建議投資有關項目，並透過友人引入菱電參與。

菱電發展副主席胡亮明於庭上披露，周曾向他表示投資項目成功，會向于分紅利10%。胡亦曾向周提及天比高12號屋雖仍未利潤，但于一直協助周，將最好的10年青春給他，周應履行部分付款，胡遂著周應向于付「分手費」。

周一方則指，向于提出獲利分10%只屬情話，而周曾向于支付共3,160萬元是出於感情和愛的餽贈，其中1,000萬是出於友誼及多年來對周的支持。

周一方的說法是，於2002年一個晚上，周於山頂住所與于共進晚餐後，主動提出投資獲利分給于10%。周一方指對話是處於浪漫關係的情話，不涉商業關係。于則否認曾出現有關對話，並指「可能是另一個女子，不是我」。

周作供時亦承認，約於2001年至2002年間主動提及分成10%一事，其書面供詞提及「作出口頭餽贈是出於對于的痛錫」，以及「原意給于金錢上的禮物，出於情侶間的心意」，不涉任何工作報酬、契約或協議。 周強調向女友送出金錢是一個心意及獎勵，分成亦是一種心意。

周的供詞提及于會盡量陪伴他視察物業，期間跟于討論物業投資亦是情侶間閒話，但周指于在其投資上角色非常局限，周於庭上強調所有物業投資最終由他決定。周強調早已有興趣收購天比高，並非因于推薦而決定入標。周最終以3.2億投得地皮，其地產界朋友劉生指他出價太高，信置黃志祥則提議合作發展。

周指於2009年12月，于就出售天比高16及18號要求支付逾1,494萬佣金，周指為免于不開心而決定付款。及至2009至2010年，周與于的情侶關係走下坡，2010年3月于提出分手，而周於同年7月左右，看到有關于與另一名男士外出的報道後，才相信兩人已分手。周於庭上重申，當初作出贈送承諾是建基於大家開心及良好關係，當他知悉于有新男友，便完全明白情況，但周坦言對於于找到喜歡的人，亦替她開心。

兩人分手後，周容許于及其母於2011年4月入住天比高大宅，直至于母住所裝修峻工為止，最終只有于入住至同年9月遷出。周一方則指于為向「男友」交代與周關係完結才提出興訟，于否認說法。

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記者：林育慧