律師會青年網上活動今開幕　湯文龍：冀學生以仁愛之心知法守法

▲ 由香港律師會（律師會）舉辦的「青teen講場10周年」暨「法律周」今早在網上以視像形式開幕。（網上截圖）

由香港律師會（律師會）舉辦的「青teen講場10周年」暨「法律周」今早在網上以視像形式開幕，今年的活動主題為「推紀及仁」，透過多個線上線下活動，向全港中學生推廣法紀、宣揚仁愛和尊重，了解守法的重要性。

「青Teen講場10周年」籌委會主席、律師會理事湯文龍致辭時表示，活動一直致力培養及加強學生對社會議題的認知，及對學習法律的興趣。他解釋，今年「推紀及仁」的主題，源於「法紀」二字，加入了執法的元素，希望學生以仁愛之心，思考如何知法守法。他又希望學生將來可發揮所長，創造屬於自己的時代和未來。

律師會會長彭韻僖致歡迎辭時表示，雖然疫情反覆，但律師會的兩個年度旗艦活動都與時並進，以全新的面貌與大家見面，對此感到自豪。她期待疫情過後，能與大家面對面，推廣「知法守法」的精神。她又指，2020年來到尾聲，過去一年香港及全世界都在疫情下渡過，日常生活的限制變多，但律師會為社會服務的熱誠繼續燃燒。

開幕禮主禮嘉賓方面，終審法院首席法官馬道立、法律援助署署長鄺寶昌、大律師公會主席戴啟思等，以視像形式出席開幕禮，而政務司司長張建宗，以及律政司司長鄭若驊則因有公務在身，預先錄製影片參與開幕典禮。

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記者：尹櫻霖