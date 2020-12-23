【翻唱情歌】漆黑中錄歌營造浪漫氣氛　王梓軒鄧佩儀為粉絲炮製甜蜜MV

▲ 漆黑中錄歌營造浪漫氣氛，王梓軒、鄧佩儀為粉絲炮製甜蜜MV。

限聚令下，今個聖誕想聚會十分困難，但可以聽聽王梓軒（Jonathan）與鄧佩儀（Gloria）翻唱情歌「梁山伯與茱麗葉」，共渡浪漫聖誕。

於12月初，Gloria邀請《機場特警》拍檔Jonathan合唱情歌，整個過程錄音、混音連同拍攝MV，不足兩星期便完成。雖然時間倉卒，但製作絕對認真，為了營造氣氛，錄音時Jonathan把錄音室的燈光全熄掉，更成功於3小時內完成錄音。

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兩人租用了過萬呎的私人會所拍攝MV，Jonathan更即席加插舞步，與Gloria雙雙起舞，令MV生色不少。

Gloria說雙方很有火花：「我們在《機場特警》演情侶，感謝大家支持我們，聖誕節我想送份特別的禮物給支持者，因為疫情下大家都要留在家中，所以我挑選了台灣經典情歌『梁山伯與茱麗葉』翻唱。」

她續稱：「選這首歌的時候，我幻想到他的聲音應該好襯這首歌，結果我無錯，因為我們錄音時，他先錄，我聽著他的聲音，嘩！超好聽！希望大家會喜歡。」

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▲ （發相）

Jonathan則謂：「這首歌跟我有有點淵源，原唱是曹格和卓文萱，十年前本來有機會跟原唱者卓文萱合作，但當時撞了其他工作，時間上未能安排，想不到現在有緣可以翻唱。而今次Gloria找我合唱，我覺得是有點趕。」

他並稱：「她12月5號找我，說聖誕節要推出，17號就拍MV，但好慶幸Gloria現在正在做宣傳，都抽時間夜晚去錄音，亦很幸運找了好有效率的團體和導演，今次幫她錄音我都有驚喜，有進步！」

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▲ 二人曾於《機場特警》飾演情侶。（發相）

Gloria大讚Jonathan：「好開心有Jonathan指導我，在錄音室好像上了一堂唱歌班一樣，原來我把聲可以有另一個質感，好興奮！所以錄音之後幾日，我都不斷用不同方法去唱歌，著了火一樣，原來我把聲可以這樣演繹，更想跟Jonathan合唱多幾次！」

Jonathan指只要Gloria請食飯就可以，並為即將舉行的頒獎禮替她拉票：「不用投我的角色了，全都投給阿銀（鄧佩儀在《機場特警》的角色）。」

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