社聯公布社會發展指數 房屋發展嚴重倒退情況差過1991年

▲ 社聯公布「香港社會發展指數」，本港2018年社會發展雖較2016年進步，但房屋等領域仍然較1991年倒退。（經濟日報資料圖片）

本港廿年來社會變化巨大，但實際上較以前好還是差？社聯今日（23日）公布2年一度的「香港社會發展指數」，概括2018年的社會發展情況，社會發展指數錄得227，較2016進步，惟「家庭團結」及「房屋」領域的情況較1991年的基準年更差，反映社會發展失衡。

社聯於1999年制訂「香港社會發展指數」，以1991年為基準年（指數為100），按14個領域包括經濟、政治參與、人身安全等分析該年社會情況，自2000年起每2年公布一次。

社聯指，2018年的社會發展指數為227，較2016年增加21點，顯示整體社會發展錄得增長。社聯回顧過去20年情況，「經濟」分類指數於過去20年穩步上揚，升172點，當中的「科技」、「國際化」分類指數更錄得強勁增長，20年間分別上升483及364點。

不過，有關民生及生活質素的指標卻增長緩慢，甚至倒退。「家庭團結」及「房屋」分類指數較2016年稍為錄得增長，分別升7及28點，但仍處於負數，分別為-107及-314，即較1991年基準年情況更差。社聯稱，「家庭團結」二十多年來一直處於負數，而「房屋」則自2002年發展下滑，2010年跌至負數，往後急劇倒退，成為社會發展指數中表現最差的領域。

此外，「環境質素」過去20年僅升32點，「文娛」亦只升8點。

社聯業務總監黃健偉認為，數據反映過去20年，本港社會發展側重經濟，而民生及弱勢社群發展相對緩慢，部分甚至倒退。結果令基層住屋問題不斷惡化，連帶影響基層家庭的生活質素、甚至窒礙兒童成長。房屋與家庭問題互為因果，形成惡性循環。

社聯建議政府大力處理房屋問題，增建出租公共房屋，配合租金津貼、租務管制等改善未上樓基層的生活；另應保障基層就業，並有合理可生活的工資水平。

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記者：徐紹軒