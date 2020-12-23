傳常委會出手DQ民主派區議員　譚耀宗強調沒有涉港議程

全國人大常委會正在北京召開，有指會議將處理區議員宣誓問題，或會引致大批民主派區議員被取消資格（DQ）。目前身處北京的全國人大常委譚耀宗強調，會議議程不涉香港議題，一般會在會議首日列出所有議程。

譚耀宗又指，一般會在首天會議，列出所有議程，並決定是否通過議程，以往未有試過中途加插議程，而昨日所指，較敏感的議程會在會議閉幕才公布，是形容以往曾出現的情況，並不代表今次會議出現上述情況。

責任編輯：陳宛彤