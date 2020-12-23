傳常委會出手DQ民主派區議員 譚耀宗強調沒有涉港議程 政治 15:03 2020/12/23 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 全國人大常委會正在北京召開，有指會議將處理區議員宣誓問題，或會引致大批民主派區議員被取消資格（DQ）。目前身處北京的全國人大常委譚耀宗強調，會議議程不涉香港議題，一般會在會議首日列出所有議程。 譚耀宗又指，一般會在首天會議，列出所有議程，並決定是否通過議程，以往未有試過中途加插議程，而昨日所指，較敏感的議程會在會議閉幕才公布，是形容以往曾出現的情況，並不代表今次會議出現上述情況。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 人大常委會討論區議會代表性 料廢除117選委席位及6個立法會議席 21:29 2020/12/22 人大常委會討論區議會代表性 料廢除117選委席位及6個立法會議席 【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員 譚惠珠強調DQ與拉布無關 16:22 2020/11/12 【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員 譚惠珠強調DQ與拉布無關 人大常委會擬廢除6個立法會區選議席 另設新議席取替 今日 08:00 人大常委會擬廢除6個立法會區選議席 另設新議席取替 政治 區議會 人大常委