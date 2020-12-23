【著數優惠】MÖVENPICKx本地手工咖啡店Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品優惠再送單球買1送1
休閒消費 15:32 2020/12/23
聖誕將至，MÖVENPICK雪糕會聯乘中環本地手工咖啡店Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品，由即日起至12月31 日供應。
3款聖誕特色雪糕甜品包括有Boxing Day、Alba’s Winter及Thanksgiving，分別融合MÖVENPICK冷萃咖啡朱古力、呍呢嗱夢幻雪糕及覆盆子雪葩。
Boxing Day 命名的甜品以濃郁的朱古力塊及朱古力醬完美配合 MÖVENPICK® 冷萃咖啡朱古力雪糕。來自埃塞俄比亞阿拉比卡咖啡豆的芳香、配以岩鹽焦糖醬、最後灑上椰子碎碎，令甜品滋味達至最高境界。
凡於MÖVENPICK雪糕期間限定店選購MÖVENPICK雪糕，即可獲贈優惠劵於Interval以優惠價享用聖誕佳節雪糕甜品；而凡在Interval品嘗聖誕特色雪糕甜品，亦可享有MÖVENPICK雪糕期間限定店單球雪糕買1送1優惠。數量有限，送完即止。
Interval
地址：中環威靈頓街33號高層地下
MÖVENPICK雪糕期間限定店
地址︰
鰂魚涌英皇道979號太古坊華蘭中心地下2-3號舖
金鐘金鐘道88號太古廣場二期LG1樓
中環皇后大道中2號長江中心B2地庫
記者︰黃依情