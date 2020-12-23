【著數優惠】MÖVENPICKx本地手工咖啡店Interval　推出3款聖誕特色雪糕甜品優惠再送單球買1送1

▲ MÖVENPICK雪糕聯乘本地手工咖啡店Interval，推出3款聖誕甜品。（MOVEPICK提供）

聖誕將至，MÖVENPICK雪糕會聯乘中環本地手工咖啡店Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品，由即日起至12月31 日供應。

3款聖誕特色雪糕甜品包括有Boxing Day、Alba’s Winter及Thanksgiving，分別融合MÖVENPICK冷萃咖啡朱古力、呍呢嗱夢幻雪糕及覆盆子雪葩。

▲ Alba’s Winter $88：呍呢嗱雪糕配上榛子粒及白松露醬，加上薄荷葉、藍莓及薰衣草。（MÖVENPICK提供）

Boxing Day 命名的甜品以濃郁的朱古力塊及朱古力醬完美配合 MÖVENPICK® 冷萃咖啡朱古力雪糕。來自埃塞俄比亞阿拉比卡咖啡豆的芳香、配以岩鹽焦糖醬、最後灑上椰子碎碎，令甜品滋味達至最高境界。

▲ Thanksgiving $68：覆盆子雪葩以人手採摘的覆盆子製成，加上薄荷葉、藍莓及薰衣草，酸甜平衡。（MÖVENPICK提供）

凡於MÖVENPICK雪糕期間限定店選購MÖVENPICK雪糕，即可獲贈優惠劵於Interval以優惠價享用聖誕佳節雪糕甜品；而凡在Interval品嘗聖誕特色雪糕甜品，亦可享有MÖVENPICK雪糕期間限定店單球雪糕買1送1優惠。數量有限，送完即止。

Interval

地址：中環威靈頓街33號高層地下



MÖVENPICK雪糕期間限定店

地址︰

鰂魚涌英皇道979號太古坊華蘭中心地下2-3號舖

金鐘金鐘道88號太古廣場二期LG1樓

中環皇后大道中2號長江中心B2地庫

記者︰黃依情