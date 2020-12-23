  • 20°C
香港時間 : 20201223日 (週三) 16:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】MÖVENPICKx本地手工咖啡店Interval　推出3款聖誕特色雪糕甜品優惠再送單球買1送1

休閒消費 15:32 2020/12/23

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

MÖVENPICK雪糕聯乘本地手工咖啡店Interval，推出3款聖誕甜品。（MOVEPICK提供）

聖誕將至，MÖVENPICK雪糕會聯乘中環本地手工咖啡店Interval 推出3款聖誕特色雪糕甜品，由即日起至12月31 日供應。

3款聖誕特色雪糕甜品包括有Boxing Day、Alba’s Winter及Thanksgiving，分別融合MÖVENPICK冷萃咖啡朱古力、呍呢嗱夢幻雪糕及覆盆子雪葩。

Alba’s Winter $88：呍呢嗱雪糕配上榛子粒及白松露醬，加上薄荷葉、藍莓及薰衣草。（MÖVENPICK提供）

Boxing Day 命名的甜品以濃郁的朱古力塊及朱古力醬完美配合 MÖVENPICK® 冷萃咖啡朱古力雪糕。來自埃塞俄比亞阿拉比卡咖啡豆的芳香、配以岩鹽焦糖醬、最後灑上椰子碎碎，令甜品滋味達至最高境界。

Thanksgiving $68：覆盆子雪葩以人手採摘的覆盆子製成，加上薄荷葉、藍莓及薰衣草，酸甜平衡。（MÖVENPICK提供）

凡於MÖVENPICK雪糕期間限定店選購MÖVENPICK雪糕，即可獲贈優惠劵於Interval以優惠價享用聖誕佳節雪糕甜品；而凡在Interval品嘗聖誕特色雪糕甜品，亦可享有MÖVENPICK雪糕期間限定店單球雪糕買1送1優惠。數量有限，送完即止。

Interval
地址：中環威靈頓街33號高層地下

MÖVENPICK雪糕期間限定店
地址︰
鰂魚涌英皇道979號太古坊華蘭中心地下2-3號舖
金鐘金鐘道88號太古廣場二期LG1樓
中環皇后大道中2號長江中心B2地庫

記者︰黃依情

相關文章

【冬至盆菜】翠亨邨首推$1,888金牌乳豬派對套餐　廣東上海順德四川4款特色盆菜$880起
13:54 2020/12/18
【冬至盆菜】翠亨邨首推$1,888金牌乳豬派對套餐　廣東上海順德四川4款特色盆菜$880起
【2020聖誕節】東海堂LUCKY XMAS及角落生物聖誕蛋糕系列　招財貓+薑餅人+可愛卡通夢幻堡壘
14:22 2020/12/18
【2020聖誕節】東海堂LUCKY XMAS及角落生物聖誕蛋糕系列　招財貓+薑餅人+可愛卡通夢幻堡壘
【飲食速報】CHOP CHOP食神叉燒推出10款期間限定煲仔飯　食神戴龍主理招牌黯然銷魂+日本肥牛窩蛋飯
今日 15:00
【飲食速報】CHOP CHOP食神叉燒推出10款期間限定煲仔飯　食神戴龍主理招牌黯然銷魂+日本肥牛窩蛋飯
飲食優惠 著數優惠 飲食資訊 太古廣場 Pacific Place 甜品 朱古力 咖啡 雪糕 太古 金鐘

最高瀏覽

【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
13:12 2020/12/22
【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
12:44 2020/12/22
【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
12:09 2020/12/21
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議