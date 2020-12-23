【Lonely Xmas】柳俊江傳婚變後獨自過冬　IG發文慨嘆：怕幸福會令人失望

▲ 柳俊江傳婚變後獨自過冬，IG發文慨嘆：怕幸福會令人失望。

前TVB主播柳俊江（柳爺）於今年9月傳出與結婚10年的太太雷康怡感情生變，雖然二人未有正式宣布是否已離婚，但雙方的社交網站清空所有合照。

柳爺近日除忙於工作和運動外，就是陪一對子女行山郊遊，面對各個佳節的來臨，柳爺突然感觸慨嘆，在社交平台寫道：「節日是活著的折磨。」

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▲ 柳爺貼出失焦照片慨嘆節日的來臨。（instagram圖片）

傳柳爺與太太婚姻亮紅燈

在今年9月初，前TVB主播柳俊江被爆出於觀塘偉業街金洋茶室發生毆鬥被捕，據悉當時柳俊江的太太雷康怡與一名25歲的男友人於上址用膳，柳俊江突然出現，並與該名25歲的無業男子發生爭執繼而動武

接著傳出柳爺與太太婚姻亮起紅燈，雙方刪去大部份舊有的甜蜜合照，與太太相戀17年、結婚10年的柳爺，更曾經在社交網站發文：「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」被推測為二人的離婚宣言。

過後，「柳太」雷康怡的社交平台幾乎沒有更新內容，至於柳爺的社交網站絕多是廣告帖文、工作日常、運動照片，以及帶同一對子女爬山露營的合照。

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不知不覺事發至今已經超過三個月，臨近年底、佳節將至，柳爺亦特別感性，在昨日傍晚貼出一張失焦的燈火照片。

他並感觸地寫道：「鄰居的燈火，只能遠遠地盼望。不敢為自己繫一串光，怕幸福會令人失望。從冬至到聖誕，如歌如梭。點一枝煙，當做慶賀的燭光。請問愛是甚麼？好壞也笑著過，節日是活著的折磨。」

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▲ IG最後一張情人節的合照已被刪走。（instagram圖片）

不少網民留言為他打氣，有網民發現，柳爺的社交網站本來留有今年情人節與雷康怡慶祝的合照，近日連該張「最後的合照」也被刪去。

雷康怡的instagram本來有不少盛傳婚變後的精彩生活照，不過今日到其社交網站，只剩下9張照片，大部份為動物照。其中一張是她跟一對子女去年的合照，以及一張她在2016年懷孕的照片。

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