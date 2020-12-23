【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店+港威酒店推住宿優惠　$1,099起包雙人阿拉斯加蟹3道菜晚餐+自助早餐

▲ 馬哥孛羅香港酒店及港威酒店推出住宿優惠。（圖片由酒店提供）

節日快到，留港也有留港的樂趣！馬哥孛羅香港酒店或港威酒店於2021年1月2日至2月28日推出住宿優惠，客人可以在客房中品嚐海鮮晚餐，迎接新一年！

▲ 海鮮拼盤（圖片由酒店提供）

「佳節海鮮盛薈食住歎」住宿計劃

馬哥孛羅香港酒店或港威酒店都推出「佳節海鮮盛薈食住歎」住宿計劃，客人可於2020年12月15日至2021年2月28日預訂，於2021年1月2日至2月28日入住。套餐包括兩位住客人的食宿禮遇，如第三位客人入住費用為港幣400元及加一服務費，可享加床及自助早餐。

馬哥孛羅香港酒店 港幣1,099起（另收加一服務費）

賓客可於客房享用美味的阿拉斯加蟹3道菜晚餐，翌晨更可到馬哥孛羅咖啡廳享用豐盛的自助早餐。凡於星期日至星期四期間入住，更可享以下額外禮遇（2021年2月15日除外）：

高級客房免費升級至豪華海景客房

保證30小時住宿 – 早上10時提早登記入住及延遲退房至下午4時

特別留意，雙人阿拉斯加蟹3道菜晚餐及海鮮拼盤於晚上6時至9時供應予客人於房間內享用，請於登記入住時提早預約。

港威酒店 每房每晚港幣1,088元起（另收加一服務費）

賓客預訂酒店住宿可於客房享用美味的海鮮拼盤及美酒，翌晨更可到Three on Canton享用豐盛的自助早餐。凡於星期日至星期四期間入住，更可享以下額外禮遇（2021年2月15日除外）：

高級客房免費升級至總理客房

保證30小時住宿 – 早上10時提早登記入住及延遲退房至下午4時

預訂方法請到官網

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責任編輯：王芷瑩