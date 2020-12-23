【智慧出行】港鐵二維碼乘車明年1月23日推出

▲ 港鐵二維碼乘車明年1月23日推出（左為AlipayHK 行政總裁陳婉真；右為港鐵公司商務總監楊美珍）(記者會直播截圖)

港鐵近年開始引入車資電子支付系統，並在今日宣布，明年1月23日起乘客可使用Alipay支付二維碼付款車資。乘客使用二維碼付款車資可享有現時的車費8折優惠直至明年3月底，惟目前系統未支援政府公共交通費用補貼計劃。

港鐵商務總監楊美珍表示，現時共有1000部閘機可利用二維碼付款，並以紫色貼紙作為標示，同時車站會加派職員提供協助，市民到時入閘前先打開Alipay支付寶App或「MTR Mobile App」及準備二維碼，整個過程少於一秒，時間與使用八通通相若。

楊美珍表示，近年電子支付成為了全球趨勢，今次加入二維碼付款的方式是港鐵一大里程碑。她指，港鐵會與時並進不會停步，稱港鐵在售票機及入閘機有長遠更新計劃、屆時會安裝其他付費閱讀器及繼續引入其他流動付費方式。她續指，港鐵預計在引入AlipayHK一年後，明年將會引入其他二維碼供應商如銀聯、微信支付，並最快在2023年引用信用卡付款，強調港鐵未來會利用新科技為乘客帶來更方便的乘車體驗，做到智慧出行。

楊美珍亦提到，鑑於程式存在其複雜性，因此首階段只能設定為成人或特惠車資，目前未來覆蓋學生及殘疾人士支援計劃，而東鐵方面亦未設有入閘後「補飛」的設定，因此提醒市民注意要先設定為頭等才入閘。

對於市民擔心資料外洩，AlipayHK 行政總裁陳婉真表示，二維碼利用非對稱加密技術，能夠做到預先授權，一方面能加快速度，另一方面二維碼只可使用一次，若過一段時間二維碼並會失效。她亦表示，Alipay只會收集及儲存交易資料以作車費結算，而且作為香港公司，客戶的資料受到私隱條例監管及保障。

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記者：曾卓鋒