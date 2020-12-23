【校長專欄】將循辦網上派對師生同享節日溫暖　校長：愛在疫情蔓延時

▲ 林校長希望，師生都能在疫情中感受到節日的溫暖。

時間過得很快！新冠肺炎疫情發展至今，已經快一年，「變化才是永恆」這句話得到更實在的演譯。一波疫情平穩下來，另一波疫情又開始，面對一次又一次的轉變，學校立即需要採取不同應變措施，務求讓學生的學習可以繼續，而當中不變卻是老師對學生關顧之情。

停課期間，學生只能在家中透過不同的資訊科技軟件上課，以前理所當然的事情，今天卻是困難重重。以前每年皆有的聖誕節慶祝，今年聖誕前的校園卻寂靜無比。

▲ 林校長（左三）與老師辦網上慶祝會。（學校提供）

辦網上慶祝會

為了不讓學生失望或覺得這個聖誕節充滿着鬱悶的感覺，學校在網上與900多位學生合唱聖誕詩歌，舉辦熱鬧非常的網上抽獎活動，有人抽中小食，有人抽中毛公仔，也有人抽中清潔用品、抹手紙等等。

這一切一切的安排，背後展現的，是即使在極之困難情況下，老師仍然會想方設法接觸學生，讓學生感受到節日的温暖。有些班主任更自動自覺地與自己班的學生舉行網上慶祝會，學生設計遊戲，而老師則負責購買不同禮物供學生抽獎，雖然只能在網上，但這份情及歡樂氣氛卻滲透在各人心中。

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老師安排驚喜

12月18日(五)及19日(六)學校安排學生家長回校領取學習材料。一包包的學習材料擺放在學校雨天操場供家長領取，校長到雨天操場一趟，卻看到很多驚喜。

不同的班主任在學習材料袋中放置了不同的聖誕禮物給學生，有老師一字一句的聖誕卡；有老師精心預備的小禮物；也有老師因應學生的喜好準備了不同的小食……這些禮物，不貴重，但展現的卻是老師無價的心意。

雖然老師的心意不求回報，但是有不少同學請家長帶了聖誕卡、小禮物回到學校送給老師，老師收到這些禮物的時候，從心裏散發出的喜樂，是筆墨所難以形容的。

▲ 林校長向師生送上祝福語。（學校提供）

這是最壞的時代，這是最好的時代。愛在疫情蔓延時，這份情意令人感動，令人懷念！而在這裏，我也衷心希望大家在疫情第四波確診數目高企不下的時候，願大家能付上應有的社會責任，減少不必要聚會，戴口罩，勤洗手，願一起努力讓疫情盡快平穩下來，讓整個社會可以重回往常的生活，讓愛傳遍世界每個角落。

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