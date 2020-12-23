【新冠肺炎】2宗確診個案與英國新變種病毒脗合　其中一人已痊癒出院

▲ 2名確診留學生與變種病毒吻合，均由英國回港。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增53宗確診個案，包括6宗輸入個案、47宗本地個案佔，當中20宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代最新疫情。

張竹君指，衞生防護中心公共化驗所作全基因排序，在11個分析中，其中2宗與英國新變種病毒脗合，2人均由英國返港，均為學生（個案編號：7077、7631）。

第7077宗：14歲男子，12月7日乘CX252由英國返港，抵港時已確診，現於伊利沙伯醫院留醫，病情穩定

第7631宗：17歲男子，12月13日乘VS206由英國返港，亞博治療設施留醫，已痊癒出院，有3名緊密接觸者一同回港，有關人士已完成檢疫回家，當局將要求其在檢疫中心多留7天再做測試

張又指，初步得知有2位是與變種病毒有關，而有關情況亦是預期之內；3名緊密接觸者並非確診者，檢測結果亦是陰性，在12月21日離開檢疫中心，今日再被送回檢疫中心，現很難估計社區傳播的情況。

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記者：郭詩詩