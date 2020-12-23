【新冠肺炎】今日新增53宗確診個案　47宗為本地感染

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增53宗確診個案，已是持續第4天確診宗數回落至雙位數；當中6宗屬輸入個案、47宗為本地感染，包括20宗感染源頭未明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代疫情。

政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日稱，暫時未明顯見到，英國發現的變種新型冠狀病毒N501Y滲入本港社區，又指變種病毒的基因只有少部分改變病毒表面的S蛋白主要結構無轉變，現時研發的新冠疫苗，功效不受影響，籲市民毋須擔心。詳情請見【下一頁】

食物及衞生局表示，由於電腦系統出現技術問題，估計11月底以來，包括李偲嫣夫婦的逾800名市民，在接受政府提供的免費新型冠狀病毒檢測後，未能收到陰性檢測結果的電話短訊通知，當中並無陽性個案。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡