【恐怖情人】勒斃女友後藏屍衣櫃留詭異字條　恐怖情人改名換姓潛逃20年下場曝光

▲ 勒斃女友後藏屍衣櫃留詭異字條，恐怖情人改名換姓潛逃20年下場曝光。

遇人不淑，隨時惹來殺身之禍。20年前安徽省合肥市發生一宗恐怖情殺案，一名年輕女子被人勒斃後藏屍於出租屋的衣櫃內，現場更留有寫著「愛你愛到殺死你」等字條。不過，兇手隱姓埋名躲藏20年，近日終於落網。

根據內地報道，2000年5月4日，兇手魏姓男子與其劉姓女友因感情糾紛，於出租屋內發生激烈口角，魏男一時情緒失控，用雙手掐着女友的頸部，直到對方失去意識，再用電線將其勒斃，並將屍體放進床頭大衣櫃後逃逸。

事後，警方於案發現場發現，屍體旁留有寫著「愛你愛到殺死你」、「等着我，我很快去找你」等字條。而經法醫驗屍鑑定後，亦確認死者是遭勒頸導致機械性窒息而死亡。

警方多年來一直未能找到兇手，直至本月3日，警方在河北邯鄲市逮捕魏男。據悉，他在行兇後潛逃外地，並更改名換姓，與他人同居，期間還因竊盜罪被判刑。

醫生解構「恐怖情人」特徵

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責任編輯：羅嘉欣