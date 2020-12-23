【親密兄妹】哥哥與親妹嬉笑一同浸泡泡浴　女友大崩潰：真係我忌妒心作祟？

▲ 台灣一對兄妹關係非常親密，哥哥不但幫妹妹吹頭髮，更一同浸泡泡浴。

家人之間有時候不宜過分親密。台灣一名女子於社交媒體分享，指她男友與妹妹之間的感情深厚，二人不但會做出情侶的行為，甚至一齊浸泡泡浴，一連串曖昧行為讓作為女朋友的她感崩潰，「真的是我忌妒心作祟嗎？」

一名台灣女子於Facebook專頁「靠北男友2.0」發帖，指男友的妹妹是大學生，開學後暫時住在她與男友的居所，起初女子完全不反對，

起初覺得借她住一陣子也沒關係，但是最近我越來越不確定了......

兄妹親密纏綿看電影

豈料，妹妹住了一段時間後，女子發現男友經常以哄女朋友的口吻與妹妹說話，偶爾會看見兄妹二人在沙發上親密地看電影。另外，男友外出時購物時，還會主動想起妹妹。女子還發現，男友待妹妹洗澡後，主動幫對方吹頭髮，

我跟男朋友相處到現在我都是自己吹頭髮。

兄妹二人一同浸泡泡浴

事情一件比一件誇張，在幾天前，女子發現兄妹倆竟然一齊浸泡泡浴，過程中有說有笑，女子聽見嬉笑聲後大崩潰，

這真的只是我忌妒心作祟嗎？還是這兩個人不太對勁啊？到了今天我真的不知道了！

網民勸喻：快點分手！

網民看完女子的帖文後紛紛勸喻她盡快分手，「趕快分手吧」、「不管是親妹還是乾妹，都快點收拾東西跑啊」及「放生吧！孩子不要在騙自己」。另外，有女網民留言分享，指在小學時曾與哥哥感情要好，「自己和哥哥的感情也好到會一起洗澡，但小學五年級之後就沒了」。

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責任編輯︰王明芳