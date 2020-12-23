【新冠肺炎】藍田平田邨平誠樓再多2人染疫亦有多人初步確診　當局將發公告要求居民強制檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增53宗新冠肺炎確診個案，已是連續4天確診宗數回落至雙位數字；惟再有屋苑大廈出現多宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，藍田平田邨平誠樓昨日初步確診的住戶今日亦確診，累計已有8人確診，同時亦錄得數人初步確診，當局今日將發強制檢測公告，要求居民接受強制檢測。

再有多宗確診個案的屋苑大廈如下：

藍田平田邨平誠樓：昨日2宗初步確診今日亦已確診，涉5個單位，分佈不同樓層，當中2單位涉同一室號，惟相隔十數層，總共有8人確診，同日亦錄得數宗初步確診，均屬早前確診單位的密切接觸者。當局今日將發強制檢測公告，要求平誠樓居民接受強制檢測

將軍澳康盛花園第4座：已有5名居民確診，涉及3個單位，其中一個確診單位涉及早前東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍確診員工，與另外1個單位同室號，惟相隔十數層；至於另外2個單位屬同層，未有感染源頭，中心將到當處派樣本瓶予居民檢測

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記者：陳正怡