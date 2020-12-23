【小三下場】《堅離地愛堅離地》推出黃心穎被消失　龔嘉欣張振朗感觸良多

▲ 黃心穎有份演出的TVB劇《堅離地愛堅離地》正式推出。

TVB劇《堅離地愛堅離地》將於下周一（12月28日）播出，劇中演員龔嘉欣、張振朗、劉佩玥等今日在TVB電視城為劇集造勢，有份參演《堅離地愛堅離地》的黃心穎則缺席宣傳活動。

自從「安心事件」發生後，黃心穎形象直插谷底，其參演的劇集《堅離地愛堅離地》於拍攝3年後終於推出，首度擔正的員龔嘉欣和張振朗都表示很感觸。

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▲ 新版海報。（東星圖片）

時裝愛情科幻喜劇《堅離地愛堅離地》即將播放，一眾演員都落力為劇集宣傳，新版大型海報內不見黃心穎的蹤影，她也未有現身。

張振朗龔嘉欣感觸良多

《堅離地愛堅離地》其實已是約3年前拍攝的劇集，是張振朗和龔嘉欣首次擔正男女主角的劇集，本來安排在去年播出，卻因「安心事件」令劇集放入雪櫃。

黃心穎於劇中為女三角色，飾演男主角張振朗的妹妹，與謝東閔及丁子朗會發展三角關係。

劇集監製吳冠宇被問到有否刪減黃心穎的戲份時，他坦言：「沒有。」他並期望能低調處理事件，不欲將劇集焦點落於黃心穎身上。

劇中的男女主角張振朗和龔嘉欣都異口同聲表示再沒有跟黃心穎有聯絡。

劇集終於正式出街，首次擔任主角的張振朗和龔嘉欣都感觸良多，張振朗說：「這套劇是我們兩個首次做男女主角，所以擺放了很多心機於此，試過拍攝期間沒法好好入睡，就連坐在公園的石櫈上也可輕易睡著。」

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今年產量不少的龔嘉欣有四套劇集出街，氣勢如虹的她有意爭取視后：「希望能保持人氣，這次飾演富二代，跟之前的角色不一樣，期望大家會覺得我值得有這樣的成績。」