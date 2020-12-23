【新冠肺炎】聯合醫院91歲女病人出院後初步確診　同病格2名分別71歲及84歲病人亦初步確診

▲ 和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（23日）新增53宗確診個案，包括6宗屬輸入個案，本地個案佔47宗，當中20宗屬源頭不明；另有逾40宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午在疫情個案記者會交代詳情。

聯合醫院一名91歲女病人昨日初步確診，於12月1日因末期病患入住外科病房，12月9日轉至紓緩治療病房，至12月21日出院回家，社康護士昨日到其家中跟進，發現其有輕微氣促，安排她到聯合醫院急症室求診，後證實初步確診，現時情況穩定。

院方就病人早前住過的病房做接觸追蹤，及安排其他病人做測試，發現有2位分別71歲及84歲的同病格病人亦初步確診，另有13名病人被列為密切接觸者，其中名病人仍留醫，已安排隔離檢疫，測試結果均為陰性。

另有一名密切接觸者早前已因自身疾病而離世，院方今早為遺體測試，同樣為陰性、另有3名病人早已出院，會交由中心跟進，而該名社康護士探病人時，病人曾有短時間除下口罩，故該護士亦被列為密切接觸者，須檢疫觀察。而病房職員已陸續做測試，亦已領取環境樣本做測試，暫時全呈陰性，該幾名病人入住期間無接觸過確診患者，亦無與確診患者同一病格。

由於該幾名病人入住末期病患紓緩治療病房，故曾有家人因恩恤而前往探訪，院方正與中心調查病人為何會確診，包括是否與恩恤探訪有關係，醫院亦會密切觀察所有員工及病人的健康情況，有關病房已暫停接收新症，及徹底消毒。

劉家獻指，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得62宗呈報個案、一宗死亡個案，而今日再多117名病人出院，至今共有7,112名病人康復出院。

另外，現時有1,026人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中65人情況危殆、60人嚴重、901人穩定；現時正使用1,241張負壓病床及681間負壓病房，使用率分別為70%及76%。

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記者：洪芷晴