【明星理財】欣賞兒子陳宇琛不靠父幹上車　石修待新抱如女兒般愛錫 　　　

剛大結局的TVB劇《香港愛情故事》口碑不俗，劇中描寫各類人的感情經歷十分細膩，有份參演《香港愛情故事》的石修接受TOPick專訪，在圈中出名是愛妻號的石修訴說與太太的愛情故事。

由拍拖至結婚，二人相愛近半世紀，兩口子是從相處中慢慢學習，說到底婚姻也是沒有甚麼法則可遵循，石修說：「50年來我們也不在不斷進步。」

石修夫婦非生於大富之家，年青時也靠著努力賺錢打造安樂蝸，一起打拼的日子，他們也甘之如飴：「這是二人一起走來的路，現在回想起來更覺珍貴及甜蜜。」

【香港愛情故事】73歲石修揭凍齡秘方 奉行「三低」飲食每天做100下掌上壓

▲ 石修分享跟太太相處之道。（黃建輝攝）

石修入行多年零緋聞

73歲的石修可說是圈中愛妻號，入行多年也零緋聞。他當年與太太黃茹麗拍拖8年後，於1976年結婚，由情侶到夫婦，相愛至今已52年。

說起當年石修以牛仔衫褲裝束跑去註冊，沒大排筵席與盛大的儀式，在當時可說十分前衛：「幸好我倆思維相近，加上兩方家長沒堅持進行傳統婚禮儀式，只要我們開心及真心相愛便可。我覺得這輕鬆又自在，不會給自己一些規限，不一定舉行盛大婚禮才稱得上完婚，那只是儀式，最重要是兩個人的感覺。」

石修堪稱娛樂圈型佬，不過原來這位型佬一點也不浪漫：「我是古板得來帶點細心吧，但不懂得營造氣氛或驚喜，份人較實際些。太太跟我相處多年已很了解，所以我們的生活方式偏向實際，其實包裝都需要時間及金錢，倒不如將這些花於生活上，這樣反而比較單純。」

▲ 石修跟太太相愛半世紀。（取自instagram）

石修談夫婦相處之道

跟太太相愛近52年，石修覺得兩人的相處要慢慢學習：「這是種技巧，要相互忍讓、包容及尊重，幸好我們於各方面沒太大矛盾。每人也有自己的生活圈、習慣及興趣等，當兩個人走在一起時要盡量將距離縮小，多年來我們也以這種態度去相處。」

石修續說：「這50年間我們也不斷地進步，兩人相處總有分歧，視乎你如何去冷靜看待，幸好我們也做到。」

▲ （黃建輝攝）

兩夫婦供樓上車

夫婦間總有拗撬，若只懂發洩不滿的情緒，對解決事件沒甚幫助：「發洩情緒最容易，但維繫感情就需要一點技巧，多年來我們尋求共融及進步，最重要是別觸及對方底線。」

現今年輕情侶為置業而煩惱，當年石修結婚時只得27歲，他跟太太也是靠努力才儲首期「上車」：「那年代的住屋問題沒那麼緊張，樓宇供應又多一點，當時我們購入很細的單位，我倆也是打工仔，薪金只夠供樓及生活，到月尾又要等出糧，一起度過這些日子，但從沒寄望有家人幫忙，也是靠自己。」

《鐵探》型佬石修忠於太太結婚44年零緋聞 愛妻號感激太太伴隨抗怪病

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳宇琛不靠父幹上車

縱然當時二人只住在小窩居，卻滿載著幸福：「家裡沒甚麼傢私，我們買了一張摺枱、一張床褥、一部17吋黑白電視機和兩張梳化，之後再慢慢添置。雖然當年甚麼也沒有，但這是兩人一起走來的路，手挽著手走來，現在回想起來更覺珍貴及甜蜜，也很值得回味。」石修甜笑回味說。

「成功靠父幹」乃近年社會熱話，石修的兒子陳宇琛於2017年迎展前有線主播Camille。

他說兒子於婚前已靠自己努力成功「上車」：「他一直有儲錢及好好計劃，不愛依賴家人，一直以來他靠自己在外面闖，跌跌碰碰中成長，每次失敗也可汲取經驗，我也跌不少。」

石修續說：「他準備好才計劃結婚，連我也想不到他有這安排，完全靠自己辦妥一切，我也很欣賞他。」

▲ 石修跟年輕演員相處沒隔膜。（取自instagram）

當新抱女兒般看待

不少家庭也面對兒媳問題，石修直言與新抱相處融洽，會暢談潮流及網絡資訊話題，如朋友般溝通沒隔膜：「工作上，我都接觸不少年輕人，也被他們感染，所以相處沒隔膜。我從不當自己是前輩，若果你擺出長輩款自比為『修哥』的話，年青人就不敢跟你靠近。」

石修續說：「當大家沒隔膜，他們有問題自會找我傾談，反之若工作或生活遇問題，我也會問兒媳的意見。」

石修跟太太亦很疼錫媳婦Camille，他說：「我們並非當她媳婦，是把她當作女兒，她跟我們相處很開心，沒有壓力。」

73歲石修揭凍齡秘方 奉行「三低」飲食每天做100下掌上壓 上一頁

記者：游艾維